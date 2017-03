José Manuel de la Torre: "Ha faltado la contundencia"

José Manuel de la Torre (Foto: Andrés Ocampo | VAVEL)

El conjunto de Santos perdió el invicto por marcador de 2-1 ante los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y el técnico del conjunto lagunero José Manuel "Chepo" de la Torre participó en la rueda de prensa después del partido.

En esta, el estratega declaró que no poseía ningún interés sobre mantener el invicto, y destacó clasificar a la liguilla como un objetivo por el que se busca cumplir.

"No me interesaba el invicto, me interesa sacar puntos y ganar, nada más. De nada te sirve irte 17 fechas invicto y no calificar. Lo que buscamos es, sabiendo que puedes perder y los partidos son complicados, sumar de a tres para tener la mayor cantidad de puntos posibles en la tabla general ".

Además, "Chepo" mencionó la falta de contundencia que ha perseguido al conjunto lagunero a lo largo de todo el torneo y que le ha costado varios puntos a los albiverdes.

"Para hacer un análisis, siempre checo el partido, pero creo que fue muy claro. En el inicio del partido desperdiciamos muchísimas ocasiones, fue muy claro el dominio, pero en el primer tiempo no supimos hacer los goles y después terminas lamentablemente con una derrota".

También el entrenador declaró su inconformidad por el resultado y enfatizó con que la suerte no tiene nada que ver con el futbol.

"La suerte es de quien la trabaja y de quien la hace valer, con gran intensidad y con gran intención; uno se va molesto porque el equipo lo hace bien pero está faltando la contundencia".

Después de la derrota el conjunto del Chepo se quedó en 12 unidades en la octava posición y buscarán recomponer el camino en la Jornada 10 en el domingo 12 de marzo cuando se enfrenten a Monterrey en la cancha del Estadio Corona a las 17:00 horas.