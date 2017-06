Brian Lozano: "Santos es un gran club"

Brian Lozano (Foto: Club Santos)

El equipo de Santos Laguna se encuentra en su pretemporada en Cancún, Quintana Roo previo al Apertura 2017. Ahora habló el uruguayo Brian Lozano ante los medios.

Lozano señaló que desea aprovechar al máximo las oportunidades que se le presenten con los laguneros. "Creo que es una linda oportunidad que se me abre de nuevo, volver al Fútbol Mexicano, la verdad que contento, por mi parte tratar de aprovecharla al máximo, trabajar al cien por cierto para poder demostrar a lo que he venido".

El charrúa recordó sus primeros momentos en el balompié mexicano y además hizo enfasis en su regreso a este mismo. "Cuando llegué al Club América lo hice con las mejores intenciones de hacer un gran torneo, había arrancado jugando, me tocó entrar en los segundos tiempos o de titular. Después de una mala pasada dónde me lesioné, no pude tener la continuidad que quería, tuve que volver al fútbol uruguayo; hoy Santos me abre la puerta, la verdad es que estoy muy agradecido porque es un gran club, vengo a trabajar para poder ganarme mi lugar y salir campeón".

Lozano aprovechó el momento para darle un mensaje a la afición lagunera y además compartió su estilo de juego.

"Soy un jugador que siempre trata de entregarse, en el momento en que tengo la pelota trato de generar futbol, llegar al arco rival con peligro, soy un jugador al que le gusta hacer goles".

"Me voy a entregar al cien para poder cumplir los objetivos que se proponga el Club, en lo personal demostrar a lo que vengo, demostrarlo en la cancha con juego y tratar de hacerlo con goles también".

El conjunto lagunero seguirá con su pretemporada en el Hotel Iberostar en Cancún el jueves 22 de junio, donde han trabajado desde inicios de semana.