Julio Furch: "Lo primordial es conseguir los tres puntos"

(Foto: VAVEL)

Julio Furch habló tras el empate en tierras camoteras, resaltando que el equipo lagunero pudo obtener algo más pero el ataque no estuvo del todo fino: "Contento por el gol, por el punto, creo que se hizo un partido difícil, el equipo de hecho triangulaba bien, tenían jugadores de mucha experiencia que podían hacernos daño y bueno nosotros también creamos nuestras situaciones de gol pero no pudimos convertir, no nos pudimos llevar los tres puntos", inició el argentino

Opinando sobre la actuación del local, Furch acepta que no esperaban dicha actuación de parte de Lobos BUAP: "No la verdad que no, sorprendió, tienen jugadores de mucha calidad que atacan muy bien; obviamente por ahí nosotros no pudimos aprovechar las situaciones que creamos porque quedamos mal parados pero fue un buen partido", comentó el sudamericano.

Tras ser cuestionado por su actuación se dijo satisfecho, sobre todo por el hecho de haber clavado un tanto en las redes poblanas, pero tiene claro que es más importante que el conjunto salga con las manos llenas de puntos: "Contento suma en lo personal, la confianza, que trabajo para eso, así que lo primordial para mí es conseguir los tres puntos para el equipo, hoy no se dio y creo que fue un partido parejo y lucharemos para lograr los tres puntos que vienen", indicó.

Para cerrar, Julio resumió lo que fue el partido para ellos, recalcando que el rival les complicó alrededor de 45 minutos: "Fue un partido parejo, al primer tiempo nos costó acomodarnos, Lobos manejó muy bien la pelota y nos costó, después en el segundo creo que aprovechamos el desorden de ellos y faltó el último toque para definir".