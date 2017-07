Benjamín Galindo: "Nos complicó mucho más la expulsión de Tigres"

Google Plus

Galindo estará en la banca el próximo viernes ante Morelia | Foto: Jorge Víctor Twitter

Deja buen sabor de boca Santos Laguna en su casa tras su primera aparición en el 'Templo del Dolor ajeno' este domingo, donde empató a un tanto frente al actual subcampeón Tigres. El partido, como siempre se acostumbra en esta rivalidad estuvo llena de jugadas de contacto y también emociones en las dos porterías, en un Estadio Corona que tuvo una gran entrada.

"En el momento de la expulsión, creo que a nosotros nos compilcó mucho más. Yo creo que el equipo estaba jugando mejor cuando éramos once contra once. Definitivamente el equipo estuvo a la altura, sabía que se enfrentaba a una gran escuadra como Tigres, pero bueno cuando estabamos en igualdad de circunstancias el juego estaba para cualquier", Benjamín Galindo auxiliar de José Manuel de la Torre dijo que no hubo tanto beneficio cuando Valencia salió de la cancha al minuto 76.

A pesar de que los laguneros solo han podido sumar dos puntos en este arranque del Apertura 2017, Galindo destaca cómo han venido de atrás en estas dos fechas. Primero en la casa del recién ascendido Lobos BUAP, donde empataron a dos tantos y hoy ante Tigres ya no les alcanzó para remontar totalmente la pizarra; las actuaciones dejan buen sabor de boca y podrá este equipo conseguir pronto su primera victoria en esta Liga MX.

Un jugador que tuvo una gran actuación en el partido fue Jorge 'Chatón' Enríquez, que sigue siendo improvisado como defensor central ante la ausencia del capitán Carlos Izquierdoz y esto es lo que opina Galindo del camiseta 25 y los zagueros. "Yo creo que hay que destacar a todo el equipo, el trabajo de 'Chatón' ha sido para sustituir a nuestro capitán, pero fue de los mejor partidos que ha jugado. Y así sucesivamente línea por línea este equipo esta para grandes cosas", mencionó.

Se habló también de dos jugadas polémicas del árbitro central las cuales fueron un penal dudoso a favor de los laguneros y la expulsión del ecuatoriano Enner Valencia. El 'Maestro' argumentaba que en la acción de la pena máxima no hubo un buen criterio y quedó con mucha duda desde la banca local porque se veía muy lejos la infracción.

Para terminar se tocó el buen momento que vive Julio Furch, que en los tres partidos que entre Liga y Copa se han disputado ya ha marcado tres goles. "La verdad siempre ha sido un jugador muy importante para el accionar del equipo. Si bien el torneo pasado no hizo los goles que él deseaba, pero es un futbolista que trabaja para el equipo. Ese tipo de jugadores son bienvenidos, porque el día de mañana tendrán el talento para definir y es lo que le esta sucediendo ahora", con estas tres anotaciones que lleva el argentino ya cumplió con el 50% de goles que anotó en las dos competiciones del semestre pasado.