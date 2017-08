El talón de Aquiles de Santos

Google Plus

(Foto: Sancadilla)

Como partido inaugural de la jornada 3 de la Liga MX, Santos le hace los honores a Morelia en la cancha del estadio Morelos, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para el conjunto de la comarca lagunera.

Los dirigidos por José Manuel de la Torre solo cuentan con tres triunfos en torneos cortos en tierras purépechas; en el Clausura 2015 vencieron por la mínima al conjunto monarca. En el 2007 también lograron vencer a los morelianos con un marcador 2 a 0 y por último en el Apertura 2003, los santistas salieron vencedores con un abultado marcador ganando 4 a 2.

Ambos equipos llevan dos empates en lo que va del Apertura 2017. En cuanto a los últimos resultados como visitante de Santos, cuenta con una victoria, cuatro empates y ninguna derrota.

En palabras de Jorge “Chatón” Enríquez, no se confía del titubeante inicio de torneo del Morelia y que espera la mejor versión de los purépechas: “Creemos en el interior del grupo que el rendimiento del equipo puede ser mejor, hemos tenido la oportunidad de llevarnos los tres puntos en estos primeros partidos y no lo hemos conseguido. Ahora vamos a una cancha muy complicada en la que el torneo pasado, de último minuto nos sacan el empate, así que no la vamos a tener fácil en Morelia.”

“Si bien Morelia no va a ser fácil, tenemos la mira puesta en ese partido, ante un rival que está jugando bien, siempre ha sido un equipo aguerrido y más en su casa, tiene jugadores de mucha experiencia, hay que intentar hacer un buen partido, trabajarlo y estar atentos a todas las fortalezas que tienen” apuntó Néstor Araujo. También comentó que es un equipo que suele hacerse muy peligroso en casa, sin embargo confía en que Santos podrá corregir los errores y así lograr conseguir los primeros tres puntos.