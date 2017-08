El chicle en Copa, sí pega

Google Plus

La situación de Santos Laguna en Liga Bancomer MX comienza a preocupar por todos lados, ni una sola victoria en cuatro fechas con cosecha de tres puntos y un fútbol desplegado bastante aceptable, algo raro.

Lo cierto es que varios jugadores del conjunto albiverde no están a tono, entre ellos Jonathan Rodríguez que da chispazos por partido pero no tiene regularidad, poco a poco va recuperando la titularidad tras su lesión. Quien más se extraña por momentos es el capitán Carlos Izquierdoz a quien le quedan unas cuantas semanas para volver a la actividad normal, pues aún no trabaja al ritmo del equipo.

Gael Sandoval no se ve con la misma condición física ni técnica, ha bajado notablemente de nivel quien fuese uno de los mejores asistidores y ganador de novato del año el semestre pasado, de igual forma Djaniny Tavares que trabaja por la banda derecha no se nota igual de incisivo, todo esto tendrá que mejorar con el tiempo, la confianza y el trabajo.

La noche de ayer fue un día en el campo, el rival FC Juárez no opuso mucha resistencia y el gol de los laguneros cayó poco antes de irnos al descanso con Amiliano Armenteros que aprovechó desatención de la defensa y marcó el primero de la temporada. En la segunda mitad el dominio era notorio y Brian Lozano que acaba de marcar el domingo ante Veracruz, repite dosis para ponerle clavos al ataúd y un resultado final de 2-0. De esta manera es líder del grupo con 6 unidades y una diferencia de 4, nadie le ha marcado en esta edición de Copa MX.

A pesar de que muchos de los aficionados están en desacuerdo con la continuidad del 'Chepo' por los pocos resultados positivos, tiene el respaldo de la directiva que planteó un proyecto y para que este sea exitoso, debe tener tiempo, mismo que se respetará.