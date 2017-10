La cantera santista

Google Plus

Ronaldo Cisneros (Foto: La Afición)

Santos Laguna, sin duda, se ha convertido en un centro de atención en cuanto a su cantera se trata. El conjunto de 'la Comarca' cuenta con cinco canteranos registrados en su plantilla del primer equipo. En la categoría sub 20 son líderes con 8 juegos ganados y 23 goles a favor; en la sub 17 el panorama no es tan diferente con 8 juegos ganados y 24 goles a favor, el trabajo de fuerzas básicas que ha llevado a cabo es digno de admirarse y seguirse.

Pero... ¿Qué tan bueno ha sido el trabajo que han realizado estos juveniles en el primer equipo? Previo al draft de este torneo, Alejandro Irragorri declaró que además de mejorar la banca, sería importante abrir espacios para los elementos que venían de jugar el Mundial Sub-20, "vienen canteranos a enriquecer nuestro plantel, es muy puntual lo que haremos, en diciembre encontraremos el balance, de un tercio de canteranos, un tercio de extranjeros y otro de elementos surgidos en clubes mexicanos".

De la actual plantilla Ronaldo Cisneros, sin duda es una de las promesas del ataque santista ya que, como seleccionado nacional ha obtenido varios logros como: el campeonato de la Copa Bahrain en 2016 donde termino como goleador. También se proclamo campeón del Torneo Cuatro Naciones, luego participo en el torneo Sub-20 de la CONCACAF del 2017 donde disputó todos los partidos y obtuvo la "Bota de Oro" como máximo goleador de la competencia, también participo en el Mundial sub-20 donde anotó dos goles pero al final, fueron eliminados por Inglaterra. La historia con el conjunto de la laguna no han sido tan buenas, solo ha jugado 7 partidos sin conseguir una sola anotación.

Gerardo Arteaga ha sido uno de los canteranos que ha tenido mas participación en este torneo donde de cinco partidos jugados, los cinco ha entrado como titular. Desde que debutó en primera división contra Querétaro el primero de octubre de 2016, ha participado en 20 encuentros con Santos Laguna y a pesar de no tener tantos palmarés como Cisneros es uno de los canteranos que ha tenido más continuidad en el primer equipo.Otro de los canteranos a seguir es Ulises Rivas que de los 7 juegos que lleva este torneo, cinco han sido de titular. Jorge Sánchez es de los canteranos con más partidos como titular este torneo con 9 de 9, debutó el 18 de septiembre del 2016 contra los Pumas de la UNAM ya tiene en su cuenta 29 partidos disputados en el conjunto lagunero.

Uno de los canteranos que ha quedado a deber es José Abella. El originario de Córdoba, Veracruz al momento de debutar en el 2013 se convirtió en una promesa pero ha venido para abajo y no ha logrado consolidarse como un jugador dentro de Santos.

Unos han tenido el tiempo para demostrarse pero no lo han hecho y a otros les han faltado minutos y conforme vaya avanzando el torneo y sus carreras se verá quienes serán un referente tanto en Club Santos como en Selección Nacional.