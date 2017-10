Mucha Copa, poca Liga

Un partido que a lo largo de los minutos fue parejo, se inclinó finalmente para la casa, situación que no sucedía desde hace tiempo. Ahora Santos Laguna, ganó en un partido que dominaba, incrementó ventaja y no dio margen para que le empataran, un muy buen progreso.

Con cuadro "B" fue como los laguneros sacaron el triunfo ante su gente, aunque sería Jonathan Rodríguez, titular, entrando de recambio quien abriera la puerta a las anotaciones.

Sin duda alguna podemos observar una mejoría notable comparando a la era 'Chepo' y el post de la misma pues hay que recordar que le costó al conjunto cuando empezó el interinato de Siboldi. Hay mayor disposición, confianza de los jugadores y las jugadas se están concretando, se ve la agresividad al ataque en todo momento, sin importar si se encuentran arriba o abajo del marcador, ya no existe la postura conservadora de partidos atrás. Quedaremos a la espera de si el uruguayo continúa como entrenador de este cuadro o traen a otro director técnico, que es lo que se cocina realmente.

Necaxa también puso un once alternativo en su mayoría, pero no desplegó un fútbol competitivo, dominó una parte del segundo lapso pero no logró generar bastante peligro o inquietar mucho a los norteños, situación a la que debería poner atención el estratega. Es claro que tienen mente y objetivos puestos en liga, donde se encuentran en puestos de liguilla. Es de destacar que teniendo un plantel más basto o cuando menos con mejores "nombres" que el rival de hoy, no fueron capaces de mostrar algo de presencia o hilar una secuencia de buenas jugadas. Hoy se despiden de copa sin dejar buenas sensaciones, está por verse si aumentan nivel en el cierre de la primera fase de la Liga Bancomer MX.

Como mencionamos, fue un partido cerrado pero en donde Santos mostró la actitud desde un inicio, necesaria para ganar este partido de eliminación directa, creó oportunidades, dominó la mayoría del tiempo y consumó goles, lo más importante. Antes de la media hora de juego, Carlos Izquierdoz con un cabezazo estremeció el larguero, lo más sobresaliente de la primera mitad. En parte complementaria, los hidrocálidos merodeaban sobre el área de los de la Comarca pero con poca claridad y a 10' minutos para los 90', Jonathan Rodríguez que tocaba de sus primeras pelotas, remató con la testa para el grito de gol, poco tiempo después, Ulises Rivas, en tiro de esquina impactó vía aérea y obtuvo el tanto que cerró el telón en la Laguna.

Ahora sólo falta esperar al rival de cuartos de final que saldrá entre Rayados de Monterrey y Leones Negros (UDG).