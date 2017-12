Alejandro Irarragorri: "Queremos darle a la afición lo que se merece"

Alejandro Irarragorri, presidente del Club Santos dio sus conclusiones del Draft, en el que se llevaron algunas contrataciones importantes para la siguiente camapaña.

Se le preguntó al directivo santista si se iban contentos del mercado nacional, así respondió:

"Sí muy contentos, creo que hemos logrado conformar al equipo que necesitamos, balanceando mucho mejor línea por línea en términos de equilibrio, de edad, de experiencia, también de juventud, y sobre todo de talento y de un gran compromiso para regresarle a nuestra afición lo que merece".

Irarragorri comentó que el regreso de Bryan Rabello a la institución le ayudará al equipo en la línea del mediocampo y ataque, también dio el anuncio de la transferencia definitiva del joven Ronaldo Cisneros que ahora será nuevo jugador de Chivas.

El directivo fue cuestionado acerca de posibles salidas de Néstor Araujo, Carlos Izquierdoz y Djaniny Tavares.

"Creo que ya hemos sido muy claros en ese sentido, para nosotros tanto Araujo como Izquierdoz son parte fundamental de la columna vertebral del equipo. Djaniny es una parte importante del equipo así que nunca estuvo en un proceso de venta".

El proceso del traspaso de Ronaldo Cisneros a Chivas fue una duda que se le hizo a Irarragorri, tomando en cuenta que el presidente del conjunto de Torreón declaró que el juvenil es un valuarte, y dado que Cisneros es un jugador con un proceso en las inferiores, mundiales juveniles, etc.

"Una negociación muy educada como suele ser entre Chivas y nosotros, todos los elementos tienen futuro y tienen presente y al final del día es un jugador que después de diez años en la institución hoy consideramos tanto él como nosotros que es un buen momento para él salir, nosotros tenemos la delantera conformada con gente joven, que tiene mucho todavía que entregar a la institución, y en el momento presente, porque no podemos especular hacia el futuro, creemos que es la mejor decisión y hacia el futuro vienen cosas muy importantes en la cantera de Santos, creo que la apuesta que hicimos de generar lo que yo considero es la mejor infraestructura de México en términos de formación, no es la más grande pero sí la mejor en calidad, nos está dando la posibilidad de tener un tercio de jugadores formados en casa en nuestro plantel, y por otro lado la exportación de dos jóvenes importantes a Europa y la colocación de jugadores como el caso de Gael Sandoval, ahora el caso de Ronaldo y otros casos como el de Cándido, Escoboza, jóvenes que han vivido procesos importantes, y mira, nuevamente Santos es campeón de la sub 20 y de la sub 17, fue el primer equipo en lograrlo en 2015 y es el único equipo que lo ha logrado ahora en el 2017, por ahí para algunos que dicen que Santos no trabaja las fuerzas básicas, ojalá se vengan a conocer y a dialogar".