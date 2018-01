Tranquila victoria en casa por la Copa MX

Google Plus

Santos se encuentra cumpliendo sus propósitos de año nuevo, ha mejorado notablemente desde la llegada de Siboldi, lo observamos en pequeña parte del semestre pasado, lo reafirmamos en el Clausura 2018 así como en la respectiva edición de Copa Corona MX, el conjunto albiverde está siendo contundente, estable en el medio campo y seguro en la zona baja, además, ya no dependen tanto de la puntería de Furch, hay varios jugadores que se reparten las anotaciones, excelente noticia. Como lo hemos repetido en repetidas veces, supieron adquirir jugadores en el draft, deshacerse de otros y vino el jalón de orejas desde arriba, algo sumamente requerido.

En Toluca se optó por darle seguimiento al proyecto de Cristante, a opinión personal una decisión errada pues se entiende el hecho de que los trabajos se respaldan con tiempo así como oportunidades pero en esta ocasión, en la era del ex arquero diablo no se ha visto progreso o evolución, se ven estancados y esto se va reflejando ya de a poco en los resultados además de que en los encuentros no son regulares, te regalan alrededor de veinte minutos de buen fútbol y el resto se ven totalmente superados por el rival. Sólo queda esperar cuanto más soporta la directiva.

Ambos equipos iniciaron con un cuadro que podría decirse "B", mucho más en el caso del visitante que entre todo, destacó la actuación del joven arquero canterano Ramón Pasquel.

Los escarlatas comenzaron con una actitud mucho más agresiva, fue primero Alexis Vega quien avisaba, siguió Ángel Reyna y por último Uribe quienes tocaron puerta que jamás se abrió en esos primeros veinte minutos; fue suficiente para que los 'Guerreros' despertaran con un primer impacto importante al 26', para después a tres minutos después, en tiro libre, Brian Lozano abriera el telón de la función. El charrúa terminaría por ser el jugador del partido independientemente de su anotación.

Robert Martínez y David Andrade pudieron incrementar ventaja pero el arquero choricero impidió, esto ya en la segunda parte. En el minuto 64' Rodrigo Salinas conectó cañonazo tras rebotes y puso tablas en el marcador pero Julio Furch liquidó el 2-1 al 71', incluso teniendo aún Lozano una gran jugada individual para hacer otro tanto en la noche.