Raquítico empate norteño

Santos sigue con la inercia del buen arranque de torneo, en donde solamente ha sufrido una derrota en manos de Tigres en calidad de visitante pero en donde no hizo un mal partido y no mereció la derrota, hoy reafirmó que se tiene un plantel sólido y que ha mejorado notablemente en la defensa. Siboldi cayó de maravilla como estratega en la Laguna, seguramente mucho infirió que el charrúa tenía ya tiempo trabajando con la institución en fuerzas básicas y tiene presente los ideales así como la mística de este club, a esto agregar el conocimiento previo del algunos jugadores. Seguramente que la directiva está satisfecha con la decisión de mantener a Robert al mando del equipo porque los resultados por fin vienen de la mano.

En frente estaba un cuadro con un técnico nuevo en su historial pero bien conocido en Torreón: Diego Cocca. El entrenador argentino ha conseguido armar un Xolos distinto a lo que estamos acostumbrados, teniendo una defensa sólida, tan así que en cinco jornadas no ha recibido ni un sólo gol, el problema es que arriba no está la contundencia esperada con jugadores de gran cartel como Bolaños, Iturbe o el mismo Bou quien ha quedado a deber, recordar que ya ha sido dirigido por Cocca en Racing de Avellaneda. Nueve puntos de quince posibles, algo que empieza a ser una realidad y ya no un arranque de suerte, por último añadir que el Caliente está siendo el fortín que debe ser.

La novedad de Santos fue Isijara quien tuvo una actuación más que aceptable quedándose con el grito de gol en la garganta. El primer intento vino del contención mexicano Vázquez a larga distancia, posteriormente Xolos respondió por medio de Bou con un trallazo que pegó el larguero superior.

Al minuto 38' vendría la polémica jugada en donde después de que el esférico se estrelló en el palo, Isijara remató con la pierna derecha y Lajud retuvo entre la línea de gol, con la duda de si había pasado completamente la raya. El árbitro terminó por no conceder lo que parecía el primer gol de la noche.

Después vendrían fallas claras de Tavares, Osvaldito y Furch por la casa así como de Bou por parte de los fronterizos. Lajud fue figura en el partido, podría decirse que el mejor dentro del terreno de juego.