Jorge Torres Nilo: "Queremos los dos torneos"

(Foto: Youtube / Tigres Oficial)

En rueda de prensa, Jorge Torres Nilo mencionó que Tigres buscará este sábado su primera victoria del torneo cuando visiten al Atlas. El defensor felino mencionó que tratarán ganar el campeonato en los dos torneos que disputarán este semestre, pero sostuvo que para ello el equipo debe trabajar partido a partido.

“Bien lo dijo el ‘Tuca’, la meta es calificar; estar siempre en los mejores cuatro, y ya estando en la liguilla buscar el campeonato. Sabemos que debemos de hacerlo paso a paso, partido a partido, ya estamos entrenando todos y para nosotros el partido más importante es el que tenemos enfrente frente al Atlas. Nosotros para eso trabajamos, queremos los dos torneos; debemos ir paso a paso”, expresó el lateral.

El ‘pechu’ dijo que el partido frente a Atlas es muy importante y que el cuadro universitario irá al Jalisco en busca de la victoria, sin embargo recalcó que no será fácil pues el equipo ‘rojinegro’ es un rival complicado.

“Atlas es un equipo que merece mi agradecimiento, ahí debuté y es muy dinámico. Tenemos que estar atentos y no va a ser para nada fácil, ellos en su cancha se compaginan más, pero vamos a salir a competir al 100% y traer los tres puntos. Es muy importante, no vamos a ir con la mentalidad de otro resultado que no sea la victoria; para eso estamos trabajando y queremos el primer triunfo de la temporada”, declaró.

Al ser cuestionado sobre el poco tiempo que tuvieron para prepararse para este Clausura 2017, Torres Nilo mencionó que ese es un tema del cuál no le gusta opinar, pero dejó en claro que sin importar las decisiones de la Federación Mexicana de Futbol, cumplirán.

“Lo ha mencionado mucha gente, sería mejor quizá reprogramar, pero eso ya no nos incumbe, a final de cuentas eso se define entre directivas allá en la Federación, y bueno esperemos que se haga mejor planeado y si no vamos a seguir, que para eso estamos aquí.”

Respecto a la situación de Francisco Meza, quién a penas reportó este miércoles con el conjunto felino luego de haber retrasado su llegada una semana y media, Jorge declaró que es necesario conocer la versión del jugador para poder dar una opinión.

“Nosotros todavía no podemos opinar, porque todavía no conocemos el por qué no está aquí. Nosotros lo esperamos y ya que llegue vamos a escucharlo, no podemos juzgar ni decir nada si aún no lo escuchamos a él. No podemos adelantarnos a algo que no estamos seguros.”

Cuando le preguntaron si esta situación afecta al equipo, respondió lo siguiente:

“Aquí en este equipo nadie nos sentimos seguros ni tampoco fuera, aquí esto es una familia, obviamente todos queremos jugar y esa intensidad dentro de la cancha siempre está, así como el trabajo día a día para que con base en la competencia interna el ‘Tuca’ pueda tomar esa decisión”, afirmó el nacido en Tijuana.

Finalmente, el defensor de Tigres dio su opinión respecto a la elección de la FIFA de ampliar el mundial de 32 a 48 selecciones:

“Va a haber oportunidad para más países, a final de cuentas el motivo principal no sé cuál sea, pero finalmente va a quedar campeón el que tenga más condiciones”, concluyó.