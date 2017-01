Atlas vs Tigres en vivo online en Liga MX Clausura 2017 (0-0)

Actualiza el contenido

La última ves que ambas escuadras se vieron las caras, se repartieron puntos con un triste empate sin goles. Pero la última ves que los dirigidos por Ricardo Ferretti pisaron la cancha del Jalisco, se quedaron con los tres puntos gracias a un golazo del mexicano Jürgen Damm.

A media semana se confirmó que el arquero Nahuel Guzmán renovó contrato con los felinos hasta 2020, por lo que tendremos 'Patón' para rato en la Liga MX.

Atlas vs Tigres en vivo

El encuentro Atlas vs Tigres en vivo se llevará a cabo en el Estadio Jalisco, histórico inmueble del futbol mexicano, el cual tiene una capacidad para recibir hasta 57,000 espectadores. Fue inaugurado en 1960 y ha sido sede en los Mundiales del 70 y 86.

Si bien apenas va comenzando la Liga, una derrota más podría significar un aviso de lo que se podría venir para los rojinegros a lo largo del torneo.

Atlas tuvo un pésimo Apertura 2016, pues apenas lograron conseguir cuatro victorias y terminaron en la zona baja de la tabla, aunque cabe destacar que no perdieron un solo partido en calidad de local.

Atentos en el partido a André-Pierre Gignac, pues el delantero galo llega con la intención de arrancar de la mejor manera posible en el torneo. El 'Bomboro' aprovechará su poderío físico para romper la línea defensiva rojinegra.

Atentos en el partido a Rafael Márquez, emblema y capitán del cuadro atlista. Su aportación como líder y visión en el campo pueden marcar la diferencia en este duelo de la Jornada 2.

Atlas vs Tigres 2017

Dentro del conjunto de los Zorros no se sienten víctimas ante los regiomontanos y el entrenador José Guadalupe Cruz se muestra optimista, pues sabe que será difícil, mas no imposible. Asimismo aceptó que el francés André-Pierre Gignac es el mejor futbolista de la actualidad en el país.

''Es el mejor jugador de la liga mexicana a mi entender, pero no es todo Tigres. Hay jugadores de jerarquía, el sábado no solamente visualizamos que esté Gignac, sino el resto de titulares y no nos podemos enfocar en un jugador, tenemos que estar atentos a todos, es un gran plantel en cantidad y calidad, para ganarle no hay que tener ningún temor, no es imposible ganarle al campeón'', afirmó el Profe.

Resultado del partido Atlas vs Tigres online

En los mismos treinta duelos, los del Norte han salido victoriosos en 11 ocasiones, dejando a Atlas con 8 triunfos, además de 11 empates.

En los últimos 30 enfrentamientos entre ambas escuadras, los de Jalisco han marcado apenas 26 tantos, números muy bajos. Tigres, por su parte, cuenta con 36 anotaciones ante los rojinegros, teniendo una diferencia de goles de +10.

Por otro lado, en el equipo de la UANL todo es felicidad, pues aún se siente el título ganado como si hubiera sido ayer. Los auriazules empataron sin goles en el arranque del Clausura ante Santos, pero cabe resaltar que disputaron el encuentro con un cuadro alterno, pues los titulares tuvieron una semana extra de descanso.

Los Rojinegros llegan al encuentro con la necesidad de una victoria para retomar el camino rumbo a la fiesta grande. En Jalisco se espera un gran torneo para los de casa, por lo que no se pueden permitir dos descalabros apenas comenzando el camino.

El conjunto atlista sufrió una escandalosa derrota de 4-1 en el arranque de la Liga ante los dirigidos por Hernán Cristante, Toluca.