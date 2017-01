Alejandro Rodríguez espera que Tigres pueda comenzar pronto con remodelación de su estadio

Google Plus

Alejandro Rodríguez (Foto: Abraham Durán | VAVEL)

Después de la toma de la foto oficial del Clausura 2017 del equipo de Tigres, el presidente Alejandro Rodríguez habló en la conferencia de prensa donde tocó el tema de la remodelación del Estadio Universitario de cara a su aniversario número 50.

"Obviamente necesitamos el permiso y hemos avanzado en este sentido, ese algo como ustedes saben, tenemos varios años viendo, entonces hay ideas, hay proyectos. Y lo que decía el señor rector es que ahora con los 50 años del Estadio sería un buen momento para dar el banderazo".

El "Inge" mencionó que necesita la aprobación del Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la realización de la remodelación del "Volcán".

"Tiene que venir de ellos, los proyectos ya están obviamente no en detalle pero sí en idea y por otro lado él tiene la intención de hacer algo especial para el 50 Aniversario".

Además, el Presidente del actual campeón del fútbol mexicano destacó la ampliación que se planea y negó la existencia de pláticas para renovar su contrato.

"La remodelación se haría agregándole apróximadamente 15 000 asientos más, más palcos, que eso nos serviría para poderlos prevender y con ese dinero hacer la remodelación".

"Yo no puedo hablar de una extensión del contrato porque eso tendría que hacer la Universidad con Cemex, que es el títular de dicho contrato, sé que ha habido muy buena relación pero yo no he estado en ninguna reunión dónde se haya hablado de ese tema".

Por último, el "Inge" específicó cómo sería la estructura del estadio remodelado, que se busca tener mayor comodidad y mejor flujo de personas y que el equipo no saldrá de Ciudad Universitaria.

"Es muy parecido a lo que se hizo en el estadio de Real Madrid y de Inter, cuatro torres donde van suspendidos los techos de las tribunas superiores y luego de ahí, lo que ahorita es general, ahí iría una línea de palcos alrededor y en las torres estarían los servicios de flujo de personas, más sanitarios, más lugares de comida para que haya mejor vialidad interna".

"Se habla también de un estacionamiento de tres a cinco pisos, que tenga contrato con diferentes niveles del estadio se habla también de un anillo de los palcos actuales para extender 2 o 3 metros todo un pasillo alrededor, entonces entre las cuatro torres, el anillo, los lugares de estacionamiento es más o menos por dónde va la remodelación".

Los Tigres se enfrentarán en la Jornada 3 al América el sábado 21 de enero en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a las 19:00 horas.