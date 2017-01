Para Torres Nilo aún se debe de corregir algunas cosas

Google Plus

Jorge Torres Nilo (Foto: Club Tigres)

El lateral izquierdo de los Tigres, Jorge Torres Nilo participó en la conferencia de prensa después del entrenamiento que tuvo el conjunto felino en La Cueva de Zuazua, Nuevo León; de cara al partido de la Jornada 4 contra los Jaguares de Chiapas.

El exjugador de Atlas señaló que el triunfo del sábado pasado ante América les dio tranquilidad para trabajar esta semana y además que se deben corregir algunos asuntos.

"Nosotros venimos de una victoria gracias a Dios aquí en nuestra casa, pero sabemos que nos hacen falta cosas por corregir, que ahorita estamos trabajando esta semana, pero estoy seguro que con el paso de los días y de las fechas se va a ver un mejor Tigres, se ganó, fue un buen partido, pero nosotros sabemos que todavía nos hace falta corregir cosas".

Además, el tijuanense destacó que el partido ante los chiapanecos no será nada fácil. "Es un equipo muy ordenado, con mucha disposición, y no va a ser nada fácil; le acaban de ganar a Toluca en su casa, que es una cancha difícil, con altura, y ellos fueron y se plantaron con orden, fueron y sacaron el resultado y por eso no va a ser fácil".

Por último, el "Pechu" declaró que aún no se podría considerar que el campeón ha regresado en su mejor nivel.

"Estoy seguro que todos estamos con la misma mentalidad de que nos siguen faltando cosas, lo importante es seguir dando esos resultados para el primer objetivo que es la Liguilla, pero sabemos que nos siguen faltando cosas por corregir y esperemos que muy pronto, estar de regreso a ese nivel que toda la gente espera".

Los dirigidos por Ricardo Ferretti se enfrentarán a los Jaguares de Chiapas el domingo 29 de enero en el Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez.