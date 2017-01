Ricardo Ferretti no piensa arriesgar a Eduardo Vargas y Luis Advíncula

Google Plus

(Foto: FoxSports)

Arranca una nueva semana en la Liga MX y la pregunta que está en boca de todos es si podremos ver a Luis Advíncula y Eduardo Vargas este sábado cuando los Tigres reciban a Toluca.

A ambos futbolistas se les vio entrenando de lleno el día de hoy en el Estadio Universitario, por lo que para muchos significa que ya estarán en el once del equipo, pero el entrenador brasileño no piensa lo mismo.

Ricardo Ferretti, sin pelos en la lengua, afirmó que si no se encuentran al 100%, tiene bien claro que no jugarán en la jornada 5 del Clausura 2017, a pesar de que ellos mismos quieran acción en la cancha.

''Si les dijera yo, creo que sí (son jugadores dispuestos), pero no es mi idea estar pidiendo que la hagan de héroes... héroes no hay aquí, esos están en el cementerio. Naturalmente no queremos arriesgar a que tengan un tipo de lesión, van a jugar si están en condiciones''.

Foto: Tigres

Asimismo se dio el tiempo de opinar sobre la diferencia del rendimiento de 'Edu' a nivel de selección con clubes, y dio a entender que en Tigres se le podría ver un nivel como el que tiene con 'La Roja'.

''Yo creo que tiene un gran potencial y lo ha demostrando, naturalmente cuando juegas con selección estás con los mejores de tu país y juegas mejor. En este equipo yo creo que también que va a encontrar una gran cantidad de elementos con talento para completarse bien y rendir lo que se espera''.

Al director técnico felino se le cuestionó si tiene problemas a la hora de armar su once ideal, pues cuenta con un plantel muy amplio y con jugadores que podrían ser titulares en cualquier equipo, a lo que respondió:

''Gracias a Dios siempre he tenido ese problema, porque como he dicho antes, la directiva siempre ha estado preocupada en tener los mejores jugadores, debido a eso creo que se ha logrado todo lo bueno en estos años''.

Foto: Tigres

De igual forma aclaró que estarán en la cancha los que demuestren que lo merecen, no solo por nombres. ''Yo en los entrenamientos analizo y voy viendo actitudes, comportamientos, condición física, talento, integración, concentración, determinación, confianza, entrega, sacrificio, etc. Se escogen a los jugadores por lo que hacen adentro del campo de lunes a viernes''.