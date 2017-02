Ricardo Ferretti satisfecho por el empate ante Pumas

Google Plus

(Foto: Televisa Deportes)

Nada decidido; Tigres y Pumas empataron 1-1 en el duelo de Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions y todo se decidirá la próxima semana en CU, en lo que promete ser un encuentro al rojo vivo.

Ricardo Ferretti dio a conocer sus puntos de vista, luego del resultado en la cancha del Estadio Universitario: “Yo creo que los dos equipos lo hicieron bien, un partido bien jugado. Ellos tuvieron sus oportunidades, nosotros las nuestras. No me voy enojado ni mucho menos”.

“Al no ganar se pueden mencionar muchas pero se intentó. El equipo contrario hace bien las cosas, ordenado como el nuestro”.

El ‘Tuca’ no se mostró preocupado por la cuestión del gol de visitante y dejó en claro que su escuadra es capaz de anotar en territorio capitalino, en lo que será el compromiso que defina quién avanza a la antesala de la Final.

“No hay una cosa que cambie radicalmente (el partido de Vuelta). La altura y eso son cosas, nosotros hemos ido allá y hemos sacado buenos resultados sin esta preocupación”.

Ferretti manifestó que no se puede comparar su accionar en referencia a un partido anterior, puesto que ante Veracruz el equipo mostró cierta contundencia en la parte complementaria: “Todos los partidos son distintos, cada partido se presentan situaciones nuevas. No puedes hacer comparaciones, yo no creo que mi equipo dejó de intentar”.

Al ser cuestionado el timonel del cuadro norteño sobre qué podría utilizar para el siguiente encuentro en la Liga, el cuál será ante Morelia, dijo que tendrá que esperar a ver la cuestión física de sus jugadores y así tomar una decisión.

Los felinos buscarán su segunda victoria consecutiva en el Clausura 2017 ante el conjunto de ‘La Monarquía’ este sábado en punto de las 19:00hrs. Actualmente el Campeón registra solamente 7 unidades en dicha campaña.