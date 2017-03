Francisco Meza ve con buenos ojos el choque amistoso ante Toluca

(Foto: Don Tachón)

Con miras a mantener el ritmo de cara al trepidante mes de abril que tendrán los Tigres tanto en el Clausura 2017 como en la recta final de la Concachampions, el conjunto regiomontano tendrá un duelo amistoso este sábado ante los Diablos Rojos del Toluca de Hernán Cristante.

Este jueves compareció en conferencia de prensa el zaguero, Francisco Meza, quién ya tuvo minutos con el equipo norteño y es sabedor que viene una seguidilla de partidos muy importantes para el actual Campeón del futbol mexicano.

“La idea que se pretende para los siguientes partidos es afrontarlos de la mejor manera, sabemos que tenemos un gran equipo para afrontar todos los compromisos. Vamos a tener un partido para estar moviéndonos, es bueno para todos”.

Sobre lo que fue el por fin iniciar su andar en la cancha con Tigres, Meza manifestó: “Me he sentido muy bien, de hecho desde que empezó el año me había sentido muy bien esperando tener la oportunidad, trabajando duro. Se me dio el poder estar, sumar minutos y bueno gracias a Dios pudimos conseguir resultados positivos. El equipo sigue creciendo día a día y creo que así se maneja siempre el futbol, están once a la hora que tienen la oportunidad, demostrar y más en este gran club”.

Meza reconoció que no ha sido fácil su adaptación al futbol mexicano y que la lesión que presentó le quitó el ritmo con el que llegaba: “Yo quería venir a Tigres, se me dio la oportunidad de venir lastimado y recuperarme acá. El año pasado cuando me dieron el alta ya se iba a acabar el torneo. Sigo trabajando, confiado en Dios y en el tiempo de él”.

Con la ausencia de seleccionados como Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, Eduardo Vargas entre otros, Tigres va a encarar el choque amistoso ante Toluca este fin de semana en la unión americana.