El 'Tuca' sin preocupaciones ante la carga de trabajo en Tigres

(Foto: Abraham Durán / VAVEL México)

Tigres ya tiene la mira totalmente enfocada en la carga de trabajo que tendrán en el mes de abril. Luego de cumplir con su duelo amistoso ante Toluca el pasado sábado, el timonel auriazul, Ricardo Ferretti, habló de lo que viene para los felinos, donde la meta es clara: clasificar a la Liguilla y obtener el pase al Mundial de Clubes.

“Se ha cumplido cabalmente lo que nosotros pretendíamos, mantener a ciertos jugadores y darle actividad a otros. Ahora ya empezamos a preparar en esta semana el partido del sábado, tenemos que esperar los jugadores seleccionados, espero para el jueves tener todo el grupo ya completo”.

No hay margen de error en Tigres si quiere aspirar a la Fiesta Grande, sin embargo, el ‘Tuca’ no se presiona por ello: “No me preocupa ganar cinco de siete, estas cosas no me preocupan. Me preocupa el siguiente partido, tenemos que vivir el presente, ir juego a juego. Si todo sale bien tenemos nueve partidos en abril y lo vamos a tomar uno por uno”.

El timonel auriazul fue cuestionado por el accionar de Jurguen Damm el pasado viernes con la Selección Mexicana y comentó que lamentablemente no pudo ver el cotejo y por ende no pudo opinar al respecto: “Lo único que puedo decir es que es un buen triunfo y se acerca más la posibilidad de calificar a un Mundial”.

Finalmente el ‘Tuca’ comentó que André Pierre Gignac ya entrenó con normalidad y podrá ser considerado para el choque ante los Esmeraldas del León, en duelo a disputarse en el marco de la fecha 12 del Clausura 2017 a las 19:00hrs en la cancha del Estadio Universitario.

Sin embargo, el propio Damm es baja de 10 a 15 días, debido a que sufrió un edema muscular del muslo posterior izquierdo, razón que también lo alejó del partido de México ante Trinidad y Tobago.