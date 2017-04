Jorge Torres Nilo: "Ahora toca Pumas y sabemos que no hay otra más que ganar"

Google Plus

(Foto: Don Tachón)

Momento de pensar en Pumas; los Tigres dejaron rápidamente atrás la contundente goleada sobre Chivas con marcador de 3-0 y este miércoles iniciaron su preparación para el choque ante los capitalinos a disputarse en el Estadio Universitario el próximo sábado en punto de las 19:00hrs.

Jorge Torres Nilo en conferencia de prensa habló con respecto a lo que sirvió el obtener el triunfo ante los tapatíos y sobre lo que viene en corto plazo.

“(Sirve) de mucho, la verdad que para nosotros era ganar o ganar, no había de otra. Lo habíamos hablado nosotros como grupo, teníamos que disputarlo como una Final, no solo este sino los partidos que se vienen, cada uno de ellos. Ahora toca Pumas y sabemos que no hay de otra más que ganar”.

El ‘Pechu’ reconoció que no esperaban estar en esta situación arrancando lo que fue el Clausura 2017: “La verdad que desde el principio del torneo pensábamos que íbamos a estar en otras circunstancias ahora, pero creo que el equipo sabe jugar con esa presión, con esa ambición de ganar. Hay que dejar todo en la cancha y no guardar nada”.

“No nos gusta sufrir pero las circunstancias se han dado así y Tigres está preparado para esto. Vamos a trabajar, vamos a dejar todo en la cancha, podemos enfrentar todos los juegos que restan como una Final”.

Torres Nilo no quiso adelantarse y comentó que van pensando juego a juego, primeramente Pumas y después el importante compromiso de Ida en la Final de la Concachampions ante los ‘Tuzos’ del Pachuca.

Por otro lado, el colombiano Edwin Cardona empezó a ponerle algo de sabor a la ya próxima edición del Clásico Regio a disputarse en el Estadio BBVA, manifestando que esperan poder dejar sin aspiraciones de Liguilla a los Tigres. Sobre ello el zaguero felino manifestó: “Respeto su opinión pero nosotros vamos partido a partido, cuando toque Rayados va a ser lo mismo, lo vamos a jugar como una Final”.