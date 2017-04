Ricardo Ferretti no piensa en el Clásico Regio; primero Pachuca

(Foto: Abraham Durán / VAVEL México)

Semana verdaderamente intensa la que vivirá el conjunto de los Tigres, puesto que este martes tendrán el partido de Ida de la Gran Final de la Concachampions ante Pachuca en la cancha del Estadio Universitario y posteriormente viene el duelo que divide a toda la Sultana del Norte: el Clásico Regio ante Rayados.

El timonel felino, Ricardo Ferretti, estuvo en conferencia de prensa este lunes para hablar al respecto: “Después del partido vs Pumas, nos dedicamos a recuperarnos lo más pronto posible para el duelo ante Pachuca que en este momento es lo que más nos importa. Tenemos que ir paso a paso”.

A pesar de que los ‘Tuzos’ han tenido una baja en cuando a cantidad de goles se refiere, el ‘Tuca’ consideró que no se confían de nadie y calificó a Diego Alonso como un gran entrenador de un equipo con una gran plantilla.

“En este momento solo pensamos en Pachuca, no me sirve pensar en el sábado si no sé si voy a vivir hasta el sábado, esa es mi filosofía. Lo que me interesa es Pachuca, tenemos que hacer un buen partido, es el primero de 90 minutos. De acuerdo a que nosotros hagamos, se cambia el ‘chip’ para enfocarnos en la Liga”, dijo Ferretti dado que el tema del Clásico ya está en boca de todos en la Sultana del Norte.

“Confianza siempre hemos tenido, aún seguimos buscando mejorar lo que hicimos de mal al principio. Vamos a seguir buscando hacer las cosas bien, hay veces que los resultado se dan, a veces no tanto”.

Finalmente al ser cuestionado sobre si habrá una rotación en su once titular ante los hidalguenses debido a la importancia que representa enfrentar a Monterrey el fin de semana, Ferretti manifestó: “Voy a poner a aquellos que sentimos que están en mejores condiciones, no tengo por qué cambiar lo que venimos haciendo hasta ahorita. En la Concachampions estamos en la Final, voy a buscar utilizar a aquellos que yo considere que son lo mejor para el equipo”.