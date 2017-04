Ricardo Ferretti se dijo triste por no lograr el objetivo en la Concachampions

Google Plus

(Foto: La Afición)

Una vez más, Tigres se quedó en la orilla de obtener su primer título a nivel internacional. El conjunto felino cayó con marcador de 1-0 ante Pachuca (2-1 global) y con esto perdió la oportunidad por segunda ocasión consecutiva de asistir a un Mundial de Clubes.

Ricardo Ferretti fue franco en sus declaraciones en conferencia de prensa, al término del partido en el Estadio Hidalgo: “Anímicamente triste, porque no logramos el objetivo y tranquilo porque yo creo que buscamos de todas formas lograrlo y naturalmente que después de la expulsión las cosas se complicaron más. Antes de, era un partido parejo”.

“Todos nos sentimos igual, no hay nadie que se sienta de forma distinta. Yo creo que la directiva, los jugadores, cuerpo técnico, todos nos sentimos tristes. Se ha hecho una búsqueda de participar en este torneo (Mundial de Clubes), no lo hemos logrado. No vamos a cesar y tenemos que buscar poder lograrlo en la próxima oportunidad”.

Y es que el conjunto regiomontano volverá a participar en la siguiente justa de CONCACAF donde también ya está instalado el cuadro de las Águilas del América.

“Estamos en este momento digiriendo lo que nos acaba de pasar, (en Liga) aún tenemos la oportunidad de calificar y tenemos que buscarla. Yo creo que mis jugadores son muy maduros, muy profesionales y saben de esto”.

Tigres tendrá que pelear hasta el último momento el boleto a la Liguilla del balompié nacional. Este sábado el conjunto de San Nicolás de los Garza recibirá en la cancha del Estadio Universitario a los Xolos de Tijuana, actual líder general del Clausura 2017.

De ganar seguirá matemáticamente con posibilidades de avanzar a la Fiesta Grande, de lo contrario, se hablará mucho de un fracaso de grandes dimensiones en el primer semestre del año, en lo que es considerada la mejor plantilla del país.