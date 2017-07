Oficializan Tigres y Sevilla el traspaso de Guido Pizarro

Google Plus

(Foto: Estadio Deportivo)

Nostálgico fin de semana para la afición de Tigres, puesto que el rumor que tanto sonaba tanto en medios como redes sociales, se hizo realidad; Guido Pizarro realizó el viaje a España para concretar su incorporación al cuadro del Sevilla.

Tras ser despedido como todo un ídolo del conjunto regiomontano, el ‘Conde’ dejó la Sultana del Norte el pasado sábado y tras su llegada a tierras europeas, igualmente fue bien recibido por su nueva afición.

Este lunes, la cuenta oficial de Twitter de los felinos (@TigresOficial) de manera protocolaria, confirmaron la salida del mediocampista naturalizado mexicano, con el siguiente mensaje:

“El jugador Guido Pizarro ha decidido salir de la institución y están por finalizar las gestiones para concluir este proceso. Reconocemos y agradecemos el talento, entrega y pasión mostrados en la cancha durante su estancia en Tigres y le deseamos mucho éxito en su carrera”.

Momentos después, la cuenta oficial del Sevilla (@SevillaFC) compartió una imagen donde se puede apreciar al ‘Conde’ enfundado en los colores del equipo y ofreció sus primeras declaraciones: “Soy un volante central defensivo con bastante despliegue, que intenta siempre ayudar al compañero a tener la pelota para hacer jugar”.

“Siempre uno aspira desde chico a jugar en Europa y en la Selección, por eso estamos aquí. Siempre he trabajado para esto y se me presenta la oportunidad en un club muy importante, me voy a entregar al máximo”.

Pizarro llegó a Tigres en el año del 2013, obteniendo en su paso por el equipo norteño, un subcampeonato en el Apertura 2014, el título del Apertura 2015 donde vencieron a Pumas en tanda de penales, campeonato del Apertura 2016 en la edición de Final navideña ante las Águilas del América y un par de subcampeonatos de la Concachampions.

Tigres entrará en acción este fin de semana cuando se enfrenten a la escuadra de Chivas en el denominado Campeón de Campeones.