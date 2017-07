Guido Pizarro: "Mi amor por Tigres será para toda la vida"

Google Plus

(Foto: Récord)

Tras ser oficial su incorporación a las filas del Sevilla, el mediocampista naturalizado mexicano, Guido Pizarro, aprovechó la facilidad que hoy en día brindan las redes sociales, para despedirse de la afición de Tigres.

A través de su cuenta oficial de Twitter (@Guido19Pizarro), el jugador envió el siguiente mensaje para la parcialidad regiomontana:

“Queridos ‘Incomparables’, ya es oficial mi fichaje para el Sevilla. Estoy muy feliz por esta oportunidad que hoy tengo. Agradezco la dirigencia que me apoyaron en mi petición y en poder cumplir uno de mis sueños.

Y me dirijo a ustedes para agradecerles de corazón el trato y lo que me hicieron vivir en estos cuatro años llenos de momentos inolvidables. Agradezco a mis compañeros, cuerpo técnico, gracias a ellos mejoré como profesional pero mejor aún, me hicieron crecer como persona.

Agradezco a toda la gente trabajadora de la institución que vive para que nosotros, los que salimos al campo, tengamos todo a nuestra disposición y solo nos preocupemos por jugar.

Y a ustedes ‘Incomparables’ que siempre nos apoyan en todas partes y viven por estos colores, quiero decirles que ahora soy uno más de ustedes, seré un hincha más y apoyaré incondicionalmente esté donde esté porque mi amor por Tigres será para toda la vida.

Gracias y perdón si me emocioné en el aeropuerto pero realmente fue demasiado para una persona que solo pensó en entregarse y hacer las cosas bien. Abrazo grande, nos volveremos a ver…”.

Tras la salida del ‘Conde’ del cuadro de la Sultana del Norte, el nombre que ha sonado en últimas horas para llegar a reforzar al equipo felino, es el del chileno, Gary Medel, elemento que por el momento disfruta de unas vacaciones luego de contraer nupcias este pasado fin de semana.

Tigres enfrentará este fin de semana a las Chivas en una nueva edición del Campeón de Campeones para posteriormente debutar en el Apertura 2017 recibiendo a 'La Franja' del Puebla en el Estadio Universitario.