En Tigres admiten que les agradaba la idea de enfrentar a la Juventus

(Foto: Futbol Pasión)

Momento de afinar detalles, Tigres está a punto de concluir su pretemporada para dar inicio a lo que será el torneo de Apertura 2017 donde su primer sinodal será la escuadra del Puebla en la cancha del Estadio Universitario.

Este martes compareció en conferencia de prensa, Damián Álvarez, donde toco los puntos sobre el presente felino de cara a un certamen más dentro del futbol mexicano.

“Se busca inmediatamente poder estar a la altura de las circunstancias, no pasar por lo del torneo pasado donde el equipo arrancó a mitad del torneo con resultados, se busca estar en esa sintonía, va a hacer un arranque distinto a lo que fue el torneo pasado”.

El tópico del día ha sido la cancelación del cuadro de la Juventus en su participación dentro de la Supercopa Tecate, Damián opinó al respecto: “Se presupuestaba jugar, un evento más lindo en lo internacional, más exhibición, era importante jugarlo pero bueno organizativas impiden que vengan y no pasa nada nada, nuestra preparación mental, futbolística está también en los entrenamientos, dar lo mejor intensamente”.

Por otro el Ing. Alejandro Rodríguez comentó que están trabajando sobre un refuerzo más para el equipo luego de la baja de Guido Pizarro: “No ha habido ningún avance o ningún cierre que podamos comentar”.

El caso de André Pierre Gignac y su más que sonado rumor donde lo han vinculado a la MLS, fueron parte de las palabras del directivo felino: “A una semana y media de empezar un torneo no queremos negociar nada, no estamos en ese proceso ni en la intención, las cosas en este club no se hacen así”.

Luego de quedar cancelado el choque ante la escuadra europea, Rodríguez comentó al respecto: “Nos informaron en la mañana, éramos invitados nosotros, desgraciadamente no se pudo, nos hubiera gustado mucho tener ese partido”.