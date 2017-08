Para Lucas Zelayarán fue injusta la expulsión de Enner Valencia

(Foto:Agencias)

Tigres inició su preparación para la doble actividad que tendrán esta semana. Primeramente se hará presente el regreso felino a la Copa MX, donde recibirán este miércoles a la escuadra de Cruz Azul en la cancha del Estadio Universitario y posteriormente la tercera fecha del Apertura 2017 ante Querétaro, de igual forma en el ‘Volcán’.

Este lunes estuvo presente en conferencia de prensa, Lucas Zelarayán, donde entre sus primeros puntos estuvo la expulsión que recibió el goleador ecuatoriano, Enner Valencia, que le impedirá ver acción ante los Gallos Blancos:

“La verdad que en lo personal creo que fue injusta, estuvimos viendo la jugada y me parece que no es para tarjeta, es una falta a mitad de campo con todo el equipo nuestro detrás de la pelota. No fue una jugada brusca, lamentablemente el árbitro no lo vio así”.

El ‘Chino’ posteriormente comentó sobre las exigencias que tiene Tigres tanto de su afición como de los medios en general que lo ponen como candidato número al título: “Creo que somos un equipo que en los últimos años venimos estando allá arriba, jugando finales. Como lo dije anteriormente, ya estamos acostumbrados a que nos exijan, tomamos ese papel y tratamos de mantenernos al margen”.

“Cuando el equipo está en ataque hay que saber cuidar la pelota, es lo que nos viene inculcando el ‘Tuca’ durante toda la pretemporada. Con Puebla salió un partido perfecto y bueno ayer (vs Santos) no se dio un partido tan perfecto y por ahí ya se empiezan a buscar cuestionamientos”.

Para el choque ante el cuadro dirigido por Jaime Lozano, Tigres ya podrá contar con los servicios del sudamericano, Ismael Sosa, elemento que se perdió las dos primeras fechas del campeonato por una lesión y que ahora ha terminado por sanar y puede regresar a las canchas.