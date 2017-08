Ing. Alejandro Rodríguez: "Tigres va a pelear por la Final"

(Foto: ESTO)

Arranque intermitente el que ha tenido Tigres en el Apertura 2017, y es que después de golear a Puebla de forma categórica, el equipo ha venido a la baja en últimas semanas y terminó por perder el invicto ante Pachuca el sábado pasado en el Estadio Hidalgo. Sobre esto el Ing. Alejandro Rodríguez habló ante los medios y espera que los felinos repunten y lleguen a lo más alto del certamen.

Rápidamente vinieron los cuestionamientos sobre el inicio de campaña que ha tenido Monterrey, acérrimo rival auriazul: “Nos vemos en la Final, tan simple, Tigres va a pelear por la Final y si Rayados va a estar ahí, ahí nos veremos y que los dos rivales de la ciudad pues hagan su mejor esfuerzo para quedar Campeones y que le den satisfacción a todos”.

“Yo creo que todos debemos de pelear por el bien de toda la comunidad regiomontana y eso incluye a Tigres y Rayados. Que cuando se enfrenten no se use la palabra enemigos y no se use la estadística, somos rivales en una competencia y obviamente los dos queremos ganar”.

Tigres cuenta hasta el momento con un saldo de una victoria, un par de empates y la derrota ante los ‘Tuzos’, cuestión que nos arroja la cantidad de cinco puntos de doce posibles. Sobre esto el directivo dijo: “Es algo que no está en ningún presupuesto que también te da mucha información sobre lo que puede llegar a hacer este equipo en el torneo. Se tiene la capacidad y el compromiso, lo único que tienen que hacer es entender que los puntos que dejamos ahorita, son los que vamos a necesitar en un futuro”.

El conjunto norteño recibirá este sábado a uno de sus clientes predilectos de los últimos años: los Pumas. El duelo arrancará en punto de las 19:00hrs en el ‘Volcán’.