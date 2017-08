Ricardo Ferretti: "Siempre hay una primera vez"

Google Plus

(Foto: Hazel Gardel / VAVEL México)

Tigres se quedó a pocos minutos de llevarse una importante victoria de la cancha del Estadio Azteca pero a final de cuentas todo terminó 2-2 ante el conjunto de las Águilas del América, en duelo correspondiente a la sexta fecha del torneo de Apertura 2017.

El timonel auriazul, Ricardo Ferretti, habló sobre el resultado y parte de su planteamiento inicial, dado que por primera vez desde que está en México, André Pierre Gignac fue banca para un encuentro de la Liga.

“Parejo, creo que guardando el respeto a cualquier opinión, es un resultado justo. Todos queremos ganar, los dos equipos hicieron lo posible, intentaron pero así rapidísimo creo que es un resultado justo”.

De inmediato llegó el cuestionamiento del porqué no estuvo presente el delantero francés desde un inicio ante los azulcremas y Ferretti respondió: “Siempre hay una primera vez en la vida, porque somos un grupo y cualquiera entrena como todos los demás. Puedo echar mano de estos jugadores, tuvimos un partido muy cercano y tomé la decisión. No es sencilla pero creo que ellos son profesionales y saben que uno como entrenador busca el beneficio del equipo”.

“Ustedes me conocen de hace 26 años, me gusta mantener una alineación, repetir, porque pienso que de esta forma, hay la posibilidad de mayor conjunción, mayor entendimiento. Pero por si alguna razón, veo necesidad (de cambiar), no hay ningún problema”.

Finalmente el ‘Tuca’ cerró comentando lo siguiente: “El empate es regular, la idea naturalmente con el próximo compromiso obviamente es buscar los tres puntos”.

Tigres llegó a nueve unidades en el certamen para terminar por ubicarse en la cuarta posición de la tabla general. Ahora tocará el turno de recibir por primera vez en duelo de Primera División, al conjunto de los Lobos BUAP este sábado en punto de las 19:00hrs.