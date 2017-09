Jorge Torres Nilo listo para reaparecer con Tigres

Google Plus

(Foto: Televisa Deportes)

Ha concluido la Fecha FIFA, es el momento de que el torneo de Apertura 2017 vuelva a la acción. El conjunto de Tigres, luego de confirmar una tripleta de refuerzos de última hora, ya se enfoca en lo que será el choque ante la escuadra del Atlas este próximo viernes en punto de las 21:00hrs en la cancha del Estadio Jalisco.

Jorge Torres Nilo, zaguero del conjunto regiomontano, habló con respecto a lo que viene para el conjunto felino, luego de que previo a la pausa en la Liga, sumaron siete unidades de nueve posibles en su última tercia de encuentros.

“La verdad que contento por estar otra vez a disposición del cuerpo técnico, me ha servido toda esta Fecha FIFA. Los refuerzos siempre son buenos para la competencia del grupo, a nivel colectivo va a ser bueno y la exigencia para luchar por ese puesto”.

El ‘Pechu’ comentó su sentir tras perderse algunas semanas la actividad con el equipo de San Nicolás de los Garza: “Siempre se vive muy distinto cuando se está afuera, mucha impotencia de querer estar ahí y verlo desde las tribunas pero gracias a Dios me estoy reintegrando y me apunto a lo que diga el cuerpo técnico. Estoy bien, a disposición de ellos y listo para lo que me toque enfrentar”.

Sobre la ausencia que está presentando desde ya hace algunas semanas el cuadro atlista en el caso de Rafael Márquez, Torres Nilo emitió su punto de vista al respecto: “Siempre va a ser un jugador importante para Atlas y para todo México pero como siempre se ha comentado, yo creo que ningún jugador es indispensable. Para ellos sí es muy necesario más no indispensable, Márquez sí influye mucho pero vamos a enfrentar a once jugadores. Vamos a tratar de hacer nuestro partido y tratar de sacar la victoria”.