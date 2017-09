Ricardo Ferretti: "Nos falta un poco más de humildad"

Google Plus

(Foto: Televisa Deportes)

Fracaso rotundo el que obtuvo Tigres la noche de este pasado martes dentro de la Copa MX, al caer con marcador de 1-3 en la cancha del Estadio Universitario ante el Zacatepec, quedando así eliminados del torneo.

El estratega del conjunto felino, Ricardo Ferretti, ofreció declaraciones en conferencia de prensa, luego del papelón auriazul que está generando un sinfín de críticas tanto de los medios como de su afición.

“Dentro de todo lo malo hay una cosa que es buena para nosotros, nos falta un poco más de humildad, saber jugar más en equipo y no querer resolver las cosas por sí solo cada quien. Esto nos debe servir aunque no estoy de acuerdo en querer perder para sacar ventajas de algo, es una buena sacudida para que veamos que con la pura ‘camisetita’ va a estar complicado”.

Sobre el desempeño de su rival, el cual les venció un par de ocasiones dentro de la Fase de Grupos del certamen copero, el ‘Tuca’ dijo: “No nos sorprendió en nada el Zacatepec, sabemos que es un equipo bien entrenado con jugadores que han estado en Primera División, que tiene buena técnica y hoy demostraron principalmente las buenas bases que tiene el futbol”.

“Fracasamos en el intento, no puedo taparlo. Teníamos en nuestras manos la posibilidad de calificar y no lo hicimos, yo podría decir muchas cosas pero sé que ustedes (prensa) no van a poner lo que yo digo”, dijo Ferretti entre algunas risas.

“Para mí el fracaso solo existe cuando tú intentas, tienes para hacer algo y no lo haces. Hoy intentamos hacer algo, lograr un objetivo y no lo logramos, entonces en la gente es más sencillo decir fracasé; es válido. Tampoco puedo tapar el sol con un dedo porque en nuestro ámbito así se utiliza, es como llegar a la Final y no ser Campeón”.