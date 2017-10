Ricardo Ferretti: "Tenemos que aprovechar estos dos juegos de local"

(Foto: Diego Tapete / VAVEL México)

Camino interesante el que tiene Tigres de cara a la recta final del Apertura 2017. Este martes el conjunto felino recibirá en casa a la escuadra de los Tiburones Rojos del Veracruz, en duelo correspondiente a la fecha 10 que se repondrá luego de haber sido suspendida por el sismo del pasado 19 de septiembre que afectó a varias ciudades de la República Mexicana.

El timonel del conjunto regiomontano, Ricardo Ferretti, se dijo consciente de lo que está en juego a corto plazo: “Primordial esta semana, la verdad, en sí todos los juegos lo son. Lo hemos platicado muchas veces, la Jornada 1 a lo mejor no se da un gran interés pero son los mismo tres puntos que en la Jornada 17”.

Sobre el momento que vive su equipo que regresó a casa con las manos vacías tras caer con los Esmeraldas del León, el ‘Tuca’ comentó: “No iniciamos tan mal, estamos en una posición relativamente cómoda pero no podemos confiarnos y esta semana es crucial para nosotros. Tenemos que aprovechar estos dos juegos de local y ojalá podamos lograr los seis puntos”.

El tema de la falta contundencia felina ha sido muy criticado por la opinión pública y muy fiel a su estilo, Ferretti opinó al respecto: “¿Por qué dos semanas antes no me dijeron nada? Apenas ganamos 1-0, ustedes (prensa) hablan sobre el resultado último y de repente me sacan estadística cuando les conviene. Si nosotros tiramos 20 veces pero no atinamos una pues es difícil que vayamos a hacer un gol”.

Tigres ya se encuentra concentrado para el choque ante los dirigidos por José Saturnino Cardozo que llegan con un envión anímico importante luego de conseguir sumar 1 punto de tierras fronterizas. Posterior al duelo ante los escualos, el cuadro de San Nicolás de los Garza repetirá como local este sábado ante Toluca.