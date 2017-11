El 'Tuca' no comparte la medida del estadio de Monterrey

(Foto: La Afición)

Semana especial en la Sultana del Norte, es tiempo de una edición más del Clásico Regio entre Tigres y Rayados con un ingrediente extra: el liderato general está en la mesa y dicho compromiso definirá al primer lugar del Apertura 2017.

Este lunes el estratega de los felinos, Ricardo Ferretti, compareció en conferencia de prensa donde habló sobre lo que viene en el choque ante ‘La Pandilla’, además de la polémica que ha generado la decisión de Monterrey de no admitir en su estadio afición que porte la playera de los auriazules.

“El equipo en este momento está preparándose para el Clásico, nos faltan cuatro jugadores que estamos esperando terminen su participación con la Selección para integrarlos y terminar la semana lo mejor posible, empezamos el trabajo, hicimos bien las cosas en general”.

Posteriormente ‘Tuca’ abundó sobre el nivel en el que llega su equipo al compromiso ante el acérrimo rival: “Llegamos en un punto adecuado para enfrentar este juego, el último partido me gustó como jugó el equipo y yo creo que Monterrey es el equipo que llevó de punta a punta el campeonato y ahora todos se sorprenden que en la última jornada nosotros podamos superarlos”.

“En lo personal no entiendo ciertas cosas, por ejemplo en el estadio de nosotros hay mucha gente de camisa de Rayados y no les pasa nada, no sé por qué esta medida. En el Tec no entraba poquita gente, creo que hasta dos mil personas y nunca vi que pasara nada. Ahora en el mejor estadio de Latinoamérica pasa este tipo de cosas, no lo entiendo”, expresó Ferretti respecto a la medida implementada por la directiva albiazul.

Finalmente el timonel de los felinos agregó: “Nosotros anteriormente hemos perdido con Rayados (como local) y no pasó nada, hoy no tiene la capacidad para resguardar la seguridad de unos cuantos aficionados, no tienen un lugar para protegerlos como nosotros lo hacemos. Se presume que es el mejor estadio de Latinoamérica, deberíamos tener la mejor seguridad”.