Ing. Alejandro Rodríguez: "Ahora nos preocupa el América, no el Monterrey"

(Foto: Univisión)

Llegó la hora, Tigres deberá buscar dar un golpe que lo ponga muy cerca de una nueva Final de Liga. Esta noche el conjunto auriazul enfrentará a las Águilas del América en el primer capítulo de las Semifinales del Apertura 2017, en punto de las 21:00hrs en el Estadio Azteca.

A su llegada a la capital del país, el Ing. Alejandro Rodríguez ofreció declaraciones a los medios presentes con los cuales entre varios temas tocó el punto de un cambio en el reglamento, el cuál sería regresar al 20/11, la posibilidad de Final Regia y el enfrentamiento ante los azulcremas.

“Eso se va a ver el próximo lunes en la Asamblea, son proyectos, hubo una reunión en la Cómite de Desarrollo Deportivo y de aquí al lunes se están perfeccionando algunos detalles de lo que se puede modificar. En primer lugar la del 9/9 no se puede cambiar porque es el acuerdo es hasta el cierre. Yo creo que lo que va a pasar si se aprueba, es buscar un elemento que cumpla con la 20/11”.

En ese sentido, el directivo felino argumento todavía más: “Yo siempre he considerado que deben de jugar los de mejor calidad y no forzar un jugador que en la estadística salen uno o dos. Si no está preparada la persona, va a sufrir más el equipo y la persona”.

Al Ing. le cuestionaron sobre una Final entre Tigres y Rayados, y apareció la memoria de lo sucedido ante Santos en el 2012 donde la posibilidad que estuvo muy latente, se esfumó en un abrir y cerrar de ojos, debido a los goles de Oribe Peralta: “Sí, ¿por qué me recuerdas esos últimos cinco minutos? Ese accidente en la vida de Tigres quedó muy grabado en todos, porque iba a ser la primera Final con equipos de casa y no se dio. Esperemos que ahora se dé”.

Finalmente sobre lo que viene para los felinos en el ocaso de la Fiesta Grande del futbol mexicano, Rodríguez dijo: “Yo creo que todos son rivales a vencer, ahora nos preocupa el América, no el Monterrey. (Las expectativas) son altas, veo a Tigres siempre peleando y buscando lo mejor para su afición”.