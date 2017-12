Ing. Alejandro Rodríguez: "Que sea un ejemplo de que sabemos convivir en paz"

Google Plus

(Foto: Marca)

Pasan las horas y la ansiedad aumenta en la Sultana del Norte en vísperas de lo que será el partido de Ida de la Gran Final del Apertura 2017 entre Tigres y Rayados, a disputarse este próximo jueves en punto de las 20:00hrs en la cancha del Estadio Universitario.

Dentro de la directiva felina, el Ing. Alejandro Rodríguez, invitó a la afición de ambos equipos a disfrutar la fiesta de una Final meramente regia y a su vez explicó su sentir de lo que es una nueva batalla por el título, ahora ante el acérrimo rival por primera vez en la historia.

“Yo sueño siempre con ganar, las finales se dan porque los dos equipos han hecho méritos para estar y ustedes (prensa) nos han hecho el favor también de ubicarnos en la parte alta de las preferencias. La responsabilidad nuestra es estar con los pies en la tierra, no volarnos para que en México las aficiones de Tigres y Rayados siempre tengan lo mejor”.

Rodríguez abundó en su manera de ver el futbol, el cual muchas veces llega a mal interpretarse en algunos seguidores a un equipo en el balompié nacional: “Esto no es una guerra, esto es un juego, es verdaderamente un momento para divertirse, identificarse socialmente con una camiseta, para distinguir un ídolo pero no para hacerlo una situación de honor, de venzo o no. Es una diversión y así tenemos que establecerlo todos en conjunto”.

“Este acontecimiento después de 43 años y de 113 Clásicos, que sea un ejemplo de que sabemos convivir en paz y que sabemos respetar”, finalizó.

El primer capítulo de la Final Regia ya tiene central.

Quedó confirmada la terna arbitral para el primer capítulo entre los equipos norteños. Se trata de Jorge Isaac Rojas el central para este jueves y todo indica que Fernando Guerrero será quien dirija la vuelta el domingo en el Estadio BBVA.