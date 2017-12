Ricardo Ferretti: "Quisimos pero no pudimos anotar un gol más"

Google Plus

(Foto: Marca)

Bajo una gélida temperatura en la Sultana del Norte, se llevó a cabo el partido de Ida de la Gran Final del Apertura 2017 entre Tigres y Rayados y todo concluyó 1-1 en la cancha del Estadio Universitario. Todo se definirá el próximo domingo en punto de las 18:00hrs en el ‘Gigante de Acero’, para conocer al nuevo campeón del balompié nacional.

En conferencia de prensa, Ricardo Ferretti señaló lo hecho por su equipo para bien y para mal y lo que tendrán que hacer el fin de semana para poderse llevar el título.

“Debemos demostrar poder, querer es muy sencillo y para poder tenemos que abarcar muchísimas cosas, la concentración, el desgaste físico, la determinación, posesión, cero en contra, ser contundente. Aparte de poder, tenemos que hacerlas para poder tener el triunfo. Quisimos pero no pudimos anotar un gol más con la gran cantidad de oportunidades que nosotros tuvimos”.

Fiel a su estilo, el ‘Tuca’ comentó el cómo lo dejó el resultado: “Un empate con sabor a empate (entre risas), lástima que no pudimos reflejar en el marcador la superioridad que tuvimos. Hay veces que se logra, a veces no tanto, hoy es uno de esos días donde uno va satisfecho por lo que hicieron los jugadores, por lo que intentaron pero insatisfecho de que las jugadas que tuvimos no pudimos concretarlas”.

Ferretti ironizó con las condiciones de la cancha que se pudiera presentar en el encuentro de Vuelta en Estadio BBVA: “Tengo la confianza en mi grupo, debo de estar tranquilo en este aspecto, lo único que me deja intranquilo es que allá los penales parecen que necesita uno usar esquí para poder patinar”.

Cabe recordar que el gol de visitante ya no cuenta en esta instancia por lo cual de mantenerse el empate luego de los 90 minutos reglamentarios, habría tiempos extras e inclusive hasta penales.