Anunció Damián Álvarez su retiro de las canchas

(Foto: Mediotiempo)

Se cerró un ciclo, Damián Álvarez anunció este viernes en una conferencia de prensa su retiro de las canchas como jugador profesional y lo hizo enfundado en los colores de Tigres, apenas días después de haber logrado el título del Apertura 2017 en la histórica Final Regia. Luego de que se proyectó un video en la sala de prensa del Estadio Universitario con algunos de sus momentos como elemento de los felinos y un mensaje de su familia, el ‘Enano’ comenzó a expresarse.

“Arrancó hace mucho tiempo este sueño y me desperté siendo Campeón, levantando esa copa en ese momento, fue una aventura y terminó de la manera que deseaba. Es muy difícil decir en este momento todo lo que quisiera decir, es inmejorable, me di cuenta que el futbol también tiene momentos perfectos y no me cabe duda que así es, me siento tan orgulloso”.

Damián Álvarez alzando el título en el BBVA | Foto: Carlos Ruiz / VAVEL México

Damián manifestó posteriormente lo que le dejó huella con los auriazules y el cómo le gustaría ser recordado: “Supe que venía a una institución con un alma que hasta hoy sigue demostrando, con sentimientos, entrega a cada uno de los jugadores que venían. La hinchada de Tigres es especial porque me lo hizo sentir desde el primer momento. No me interesa que me recuerden tanto por lo que gane sino que me recuerden como alguien que amó esta camiseta y que siempre la pasión marcó la diferencia en todo momento”.

“Si tendría que elegir otra vez cómo hacer mi carrera, elegiría de nuevo tal y como pasó ni más ni menos. Siento que en algún punto me di cuenta que di todo y eso me deja tranquilo, muy convencido y feliz de mi decisión tomada”, manifestó Álvarez que aprovechó también para agradecer sobre cada club en el que pudo ser partícipe en su paso por el futbol profesional.

La celebración de los elementos de Tigres con Damián tras el campeonato del Apertura 2017 | Foto: Carlos Ruiz / VAVEL México

Con presencia de un mariachi y la presencia de las copas que logró ganar con Tigres, Damián Álvarez dice adiós a las canchas, quedando en claro que dejará una huella totalmente imborrable en la historia del club regiomontano.