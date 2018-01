Ricardo Ferretti: "Estamos inconformes con el inicio de campeonato"

Google Plus

(Foto: Carlos Ruiz / VAVEL México)

Un nuevo lunes de ‘Tuca’; el estratega de los felinos compareció en conferencia de prensa para hablar sobre el presente de su equipo, luego de que iniciaron el Clausura 2018 con derrota en su visita al Estadio Cuauhtémoc, 2-1 ante ‘La Franja’ del Puebla.

Ricardo Ferretti tomó con mesura lo sucedido en el arranque del certamen y espera que sus elementos puedan retomar el nivel que tuvieron en el cierre de la campaña pasada.

“No nos gusta perder puntos nunca, ni juegos y cuando sucede busco hacer un análisis de las cosas porque de perdido no se empató. Hoy tengo video preparado para enseñar a mis jugadores y todos estamos inconformes con el inicio de campeonato”.

Posteriormente Ferretti abundó más en lo que él detecto del accionar de su escuadra ante los camoteros: “No jugamos lo que realmente debemos jugar, nos faltó cosas importantes y básicas”.

Mucho se ha hablado en las últimas horas de que el atacante sudamericano, Lucas Zelarayán está con un pie en el equipo de River Plate, a lo que el ‘Tuca’ manifestó: “Ni idea tengo, lo que si es que sí hay oportunidad de traer alguien que valga la pena, es posible si alguien quiere salir. Ahorita no hay nadie que me ha llenado el ojo para traerlo, nadie. No voy a pedir a mi directiva que traiga por llenar, también tenemos que pensar en las fuerzas básicas”, finalizó.

Por otro lado el atacante mexicano, Jürgen Damm, regresó a los entrenamientos luego del accidente que sufrió con pirotecnia la semana pasada y que no le permitió ver acción el arranque de la campaña. Ferretti opinó con respecto a lo sucedido con el jugador auriazul: “Platiqué con él, se siente apenado, el principal afectado es él y si hay una sanción es tema interno, somos humanos, cometemos errores y aquí nadie se escapa, el que la hace la paga pero guardamos secreto”, finalizó.

Tigres continuará su preparación para tener su primer partido como local en la cancha del Estadio Universitario este próximo sábado ante Santos en punto de las 19:00hrs.