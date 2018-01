Ismael Sosa: "Lo sigo festejando"

(Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL México)

Tigres sigue afilando sus garras para lo que será el segundo compromiso dentro del Clausura 2018 ante Santos en la cancha del Estadio Universitario este próximo sábado en punto de las 19:00hrs. Sin embargo, este miércoles se cumple el primer mes de la obtención del título felino en la histórica Final Regia. Sobre esto, el atacante sudamericano, Ismael Sosa, habló en conferencia de prensa donde dejó entrever que sigue disfrutando las mieles de esa victoria que rompió esquemas en la Sultana del Norte.

“Fue algo muy lindo, muy bonito, todos decimos que hay que darle vuelta a la página pero no es tan fácil, tampoco se puede olvidar lo logrado, el título. En lo personal todavía estoy contento y lo sigo festejando pero bueno ya empezamos un nuevo campeonato y esperemos empezar a jugar el futbol que nos dio el torneo (pasado) porque el inicio no fue bueno y ‘Tuca’ ya va a empezar con los gritos y eso no es bueno”.

Mucho se ha habló que de una posible salida de Sosa del conjunto de Tigres y sobre esto el delantero auriazul comentó al respecto: “Siempre se habla cuando el jugador no tiene muchos minutos en el torneo. Acá en Tigres la gente siempre me trató muy bien y bueno estoy tranquilo en lo personal porque los compañeros que jugaron lo hicieron muy bien, se logró el campeonato y bueno cuando me toque, aportar”.

Se expresó la directiva auriazul en torno al caso Zelayarán.

Por otro lado otro de los temas que ha sonado fuerte en medios y redes sociales, es la posibilidad de que Lucas Zelarayán salga de Tigres. El Ing. Alejandro Rodríguez ofreció declaraciones al respecto.

“Él hasta ahorita no ha hablado con nosotros, no podemos ni especular ni anticipar, ni inventar deseos de un jugador. A nosotros lo que nos incomoda son las injusticias, los juegos ya los conocemos, son juegos de todos los años y como directiva tenemos que darles la cara a ustedes (prensa). No estamos en negocio de vender jugadores, si alguien viene por un elemento nuestro, tienen que estar las tres partes satisfecha y ahorita esto de Lucas no se ha dado”.