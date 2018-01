Javier Aquino: "El liderato no te garantiza un título"

Google Plus

(Foto: Carlos Ruiz / VAVEL México)

Tigres continúa sus trabajos de preparación a pesar de las malas condiciones climatológicas en la Sultana del Norte. El siguiente sinodal felino son los Gallos Blancos del Querétaro y es ahí donde el actual Campeón buscará su segunda victoria del Clausura 2018.

Este martes en conferencia de prensa compareció el atacante mexicano, Javier Aquino, que habló sin medias tintas sobre el arranque auriazul en el certamen pero a su vez destacó la importancia de cómo saber cerrar dentro de la Fase Regular del campeonato.

“Lo más importante es saber llegar a las instancias finales, creo que el liderato (general) como bien se ha demostrado en el futbol mexicano nunca te garantiza un título. Sabemos también que no venimos de un ritmo importante de juego y que nos va a costar un poco de trabajo retomarlo. Lo más importante es la Liguilla, tenemos que estar dentro de los primeros cuatro y de ahí en adelante trabajar con mucha experiencia como lo hemos venido haciendo, es lo más importante, la gente prefiere un campeonato a un súper liderato”.

Mucho se ha tocado el nombre de Javier Hernández, actual delantero de la Liga Premiere de Inglaterra, dentro del balompié nacional como una posible incorporación que le pudiera brindar ayuda para llegar en ritmo al Mundial de Rusia 2018. Sobre dicha circunstancia, su compañero dentro de la Selección, el propio Aquino dijo lo siguiente:

“Es un jugador que tiene hambre siempre de triunfar, pienso que no va a volver hoy mismo al futbol mexicano, va a intentar ganarse un lugar en su equipo. No es del todo malo el volver, tuve la oportunidad de estar allá (Europa) y al tomar una decisión de venir a Tigres no fue fácil”.

Por otro lado Jürgen Damm, mediocampista que sufrió a principios de año un accidente con pirotecnia, continúa trabajando de a poco con el equipo y difícilmente será considerado para el choque del fin de semana ante los queretanos.