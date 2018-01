Lucas Zelarayan: "Este equipo te obliga estar siempre al cien por la exigencia que hay"

(Foto: Carlos Ruiz / VAVEL México)

Los rumores han sido constantes, el hecho de que Lucas Zelarayan siga sonando como un posible refuerzo de River Plate, fue motivo suficiente para que el atacante de los Tigres compareciera en conferencia de prensa y despejara parte de las dudas del momento actual en su carrera.

“Compito con jugadores, la mayoría de Selección, y eso me obliga estar siempre al cien y no poder decaerme o pensar en otras cosas porque pierdo y sigo perdiendo lugar. Este equipo te obliga estar siempre al cien por la exigencia que hay. No puedo pensar en nada más que el entrenamiento de hoy, el de mañana y el partido del sábado. Si yo me pongo a pensar en otras cosas, es peor para mí, termino perjudicándome solo”.

Posteriormente Lucas expuso su sentir con respecto a la institución regiomontana: “Tigres es uno de los mejores equipos del continente, no tengo dudas. La competencia interna es altísima. Estoy tranquilo, estoy pensando en el partido ante Querétaro, ojalá que me toque jugar algunos minutos, no puedo pensar en nada más”.

Con respecto al semestre que viene para el actual Campeón del futbol mexicano, con participación tanto de Liga como de Concachampions, el ‘Chino’ dijo: “Vamos a pelear los dos frentes, ojalá se nos dé el objetivo que nos planteamos pero obviamente vamos siempre paso a paso, cumpliendo metas cortas para llegar al objetivo final”.

El delantero galo, André Pierre Gignac, se integró de forma total al trabajo del equipo por lo cual seguramente tendrá acción sin ningún problema el fin de semana ante los Gallos Blancos en la cancha del Estadio Corregidora.