Querétaro vs Tigres en vivo online en Liga MX 2018 (0-0)

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Querétaro vs Tigres, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Corregidora.

El último duelo entre Gallos y Tigres se dio en la fecha 3 del Apertura 2017, partido que culminó con un empate a uno; Luis Noriega abrió el marcador mientras que Lucas Zelarayan puso el tanto del empate.

Con respecto al semestre que viene para el actual Campeón del futbol mexicano, con participación tanto de Liga como de Concachampions, Lucas Zelarayán apuntó: “Vamos a pelear los dos frentes, ojalá se nos dé el objetivo que nos planteamos pero obviamente vamos siempre paso a paso, cumpliendo metas cortas para llegar al objetivo final”.

Matías Britos se dijo a disposición del entrenador para jugar este sábado ante Tigres: "Ojalá me toque, estoy a disposición del profe, se que me falta mucho físicamente; voy llegando y me tengo que poner bien pero obviamente que los minutos me sirven y el profe le supo dosificar muy bien".

Son casi nueve años en los que los felinos no conocen la derrota en el Estadio Corregidora; fue en el torneo Apertura 2009 cuando Querétaro pudo dar cuenta de los felinos por la mínima diferencia, gracias a una solitaria anotación de Mauro Vila.

Atentos a André Pierre Gignac | El delantero consiguió anotar el gol de la victoria de Tigres ante Santos Laguna y buscará ante Gallos aumentar su cuota goleadora en busca del título de goleo.

Atentos a Edson Puch | El atacante chileno le ha dado gran dinamismo a la ofensiva de los Gallos, Tena ha encontrado en él una pieza fundamental en su búsqueda por ser un equipo con mucha presencia a la ofensiva.

Luego del duelo de Copa a media semana, Luis Fernando Tena dio sus impresiones previo al duelo de este sábado ante Tigres: "Es una buena prueba para saber en el nivel que estamos, tienen un excelente equipo y entrenador. Creo que va a ser un gran partido y espero que espectacular".

Por su parte, Tigres tuvo la semana completa para preparar la visita ante Gallos. El estado anímico del equipo campeón se mantiene en un nivel alto después de la gran actuación que dieron los jugadores en la jornada 2 cuando recibieron a Santos Laguna y vencieron 2 goles a 1.

Querétaro también consiguió una importante victoria ante Lobos BUAP, uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia en primera división. Gallos venció con un contundente 2-0.

Gallos Blancos tuvo una gran exhibición a media semana en su compromiso de Copa MX ante Monarcas Morelia. Luis Fernando Tena realizó algunos cambios en el Xl titular pero el equipo demostró que está a la altura y que atraviesa un gran momento futbolístico.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Querétaro vs Tigres en vivo, correspondiente a la 3ª jornada del Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Corregidora a partir de las 17:00 horas.