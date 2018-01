Ricardo Ferretti: "Solo fallamos aquellos que intentamos"

(Foto: Gerardo Cano / VAVEL México)

Lunes de ‘Tuca’; el estratega una vez más inició la semana hablando ante los medios de comunicación sobre el presente de los Tigres que ya suman cuatro unidades de nueve posibles en el Clausura 2018. El estratega felino hasta se tomó el tiempo para hablar del vecino, los Rayados de Monterrey que no viven un momento del todo bueno en el futbol mexicano.

Sobre el inicio de su equipo en la campaña, donde se han mostrado algunos contratiempos, Ricardo Ferretti manifestó lo siguiente: “Son situaciones que se están presentando pero no es una cosa que nosotros no estemos poniendo intensidad en los primeros partidos, yo creo que el equipo está normal, tranquilo. Lo que ustedes detectan que el equipo deja para las últimas jornadas, yo no lo siento así, ellos entran cada partido a dar el máximo. Tenemos que estar más atentos y no estar regalando puntos”.

El ‘Tuca’ opinó sobre lo sucedido en el Estadio BBVA el sábado pasado donde el atacante de Monterrey, Avilés Hurtado, fue abucheado por su propia afición tras fallar un nuevo tiro de penal.

“Solo fallamos aquellos que intentamos, yo fallé los que tuve que fallar, metí los que tuve que meter, nosotros como jugadores así estamos, somos seres humanos, nos equivocamos. También la gente se olvida muy pronto de las cosas, no me gusta mucho hablar individualmente pero creo que este jugador en el torneo pasado fue pieza fundamental. Tú cada día que entres a la cancha tienes que entregarte al máximo. La gente que apoya mucho también se olvida muy pronto de las cosas”.

Posteriormente abundó en el tema, tocando el asunto de las condiciones del terreno de juego del ‘Gigante de Acero’: “También la cancha del estadio la verdad ojalá pusieran más la atención, se ve muy fea, el pasto se levanta, parece enlodada, una cantidad de cosas para un estadio muy bonito, que afecta a la hora de cobrar un penalti”, finalizó.