Jürgen Damm: "Ya es hora de que pueda volver a ser un jugador importante"

(Foto: Carlos Ruiz / VAVEL México)

Luego de reaparecer este pasado fin de semana con el conjunto de Tigres tras el desafortunado accidente que sufrió con pirotecnia a principios de año, el mediocampista auriazul, Jürgen Damm, compareció en conferencia de prensa para hablar sobre su presente con los felinos donde quiere ser pieza importante para el equipo en el Clausura 2018.

“Tengo un contrato por cinco años, en mi cabeza nunca estuvo irme gratis, obviamente por el pasaporte comunitario, por poder ser un jugador comunitario en Europa tengo más posibilidad pero el cariño que le tengo a la institución, lo que me han arropado, lo que me han dado hasta ahora no lo cambio por nada. Nunca haría algo en contra de los intereses de la institución”.

Damm reconoció que hubo interés de dos equipos por sus servicios y aunque no quiso entrar en detalles de cuáles se trataban, aprovechó para agregar lo siguiente: “Lo platiqué con el ‘Profe’ y como lo he dicho en ocasiones, ellos hacen una inversión muy fuerte por nosotros y no es justo que vengan y ofrezcan menos de la mitad de lo que costamos. Hay mucho agradecimiento a esta institución, a pesar de mis lesiones y el accidente, siempre he tenido la confianza del cuerpo técnico y de la directiva. Estoy muy tranquilo aquí y muy contento en el mejor equipo de México”.

Finalmente sobre lo que fue su retorno a la acción, Jürgen es sabedor de que debe ponerse a tono lo más pronto posible, debido a la competencia interna que posee Tigres: “Estoy tranquilo, tratando de regresar al máximo y hablar en la cancha, ya es hora de que pueda volver a ser un jugador importante y poderle volver a aportar a esta institución lo que espera de mí”.

El Campeón enfrentará este próximo sábado en punto de las 19:00hrs al conjunto de Pachuca en la cancha del Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la cuarta jornada del balompié nacional.