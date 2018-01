Aceptan en Tigres la posibilidad de un retorno de Guido Pizarro

Google Plus

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL México)

Está llegando a su fin la temporada de movimientos dentro del futbol y las negociaciones de última hora están a todo lo que con los equipos del balompié nacional. Uno de los nombres que ha venido sonando fuerte en las últimas horas dentro de los Tigres, ha sido el de Guido Pizarro, elemento que emigró recientemente al futbol de Europa y que podría tener un retorno a los auriazules.

En palabras a los medios, el Ing. Alejandro Rodríguez aceptó que el rumor es real y que será en las próximas horas cuando se pueda definir la situación del ‘Conde’ con los felinos.

“Se ve viable pero no está cerrado ni mucho menos. Si alguno de ustedes (prensa) saca en las redes sociales que yo ya dije que venía, es una presión extra porque también el otro equipo dice que Tigres ya lo anunció. Saben que nosotros muy cuidadosos en eso, no está cerrado, están las voluntades ahí. Si se da de acuerdo a lo que nosotros podemos y sabemos que es lo correcto, se puede dar, no nos vamos a presionar”.

Posteriormente el directivo del conjunto regiomontano abundó en el tema: “Guido ya está adaptado y sería muy bueno para el club y para él también, puesto que aparentemente ya no seguiría en el Sevilla. También hay que considerar otros equipos interesados en él y va a tener que tomar una decisión, en eso estamos, ese proceso”.

Finalmente sobre Lucas Zelayarán que ha sido de los nombres que más ha sonado para ser baja del actual Campeón del futbol mexicano, Rodríguez dijo: “Hay clubes interesados en él, Lucas es un jugador importante en nuestro equipo y estamos teniendo mucho cuidado y mucha comunicación. Si las voluntades de las partes están arriba de la mesa y son favorables para todos, se procede”.