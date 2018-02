Ricardo Ferretti: "Pumas hizo lo poquito que nosotros no, para llevarse el triunfo"

(Foto: Carlos Ruiz / VAVEL México)

Dolorosa derrota la que Tigres sufrió el mediodía de este domingo en la cancha de CU, luego de que los Pumas fueron mejores en el cotejo correspondiente a la quinta fecha del Clausura 2018 y se llevaron los tres puntos con marcador de 2-0 con goles de Alejandro Arribas y Matías Alustiza.

El estratega de los auriazules, Ricardo Ferretti, fue directo en sus palabras, luego de un partido más donde su escuadra no logra ganar en calidad de visitante.

“Todos los partidos son complicados, ningún contrario te va a simplificar las cosas. Hoy mi equipo jugó como si no supiera jugar, Pumas hizo lo poquito que nosotros no, para llevarse el triunfo”.

El eterno dilema del horario que tiene el conjunto capitalino en sus partidos como local, no pasó desapercibido. Sin embargo, el ‘Tuca’ se mostró autocrítico en ese aspecto: “Es un factor pero no es como para utilizarlo como excusa, hemos venido a jugar aquí muchas veces y el resultado ha sido favorable para nosotros. Sí, lo que representa el calor pero otras veces hemos venido aquí y la situación fue distinta, entonces no tengo porque tomarlo como excusa, no creo que haya sido por eso”.

Entre las cuestiones a tratar luego del resultado regiomontano en CU, es la lesión de Javier Aquino. A través de redes sociales han surgido videos donde el atacante felino salió con un par de muletas para llegar al transporte del equipo y será en próximos días cuando se pueda saber un diagnóstico mayor sobre dicho elemento.

Tigres sigue sin ganar como visitante en la presente campaña y ahora tendrá un duelo de poder a poder el próximo sábado en el Estadio Universitario ante las Águilas del América que llegan invictos y compartiendo liderato general junto con Monterrey. El cotejo dará inicio en el tradicional horario regiomontano de las 19:00hrs.