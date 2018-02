Rectifica el 'Tuca' su año de retiro

(Foto: Gerardo Cano / VAVEL México)

Sin tiempo para lamentaciones, el conjunto de Tigres ya le dio la vuelta a la página que trajo consigo una dolorosa derrota ante Pumas en CU y ya se enfoca de lleno en lo que será el cotejo ante las Águilas del América este próximo sábado en punto de las 19:00hrs en la cancha del Estadio Universitario, dentro de la sexta fecha del Clausura 2018.

Ricardo Ferretti reiteró que sí se va a retirar como estratega en un corto plazo, sin embargo, aprovechó la oportunidad de una conferencia de prensa este inicio de semana, para rectificar cuándo esto se hará presente.

“En una entrevista se comentó el 2020 pero después analizamos y pasó el tiempo, hace dos tres semanas llegamos a un acuerdo por tres años, me tienen que aguantar no dos, tres años”, por lo cual su ciclo como DT terminará hasta el 2021.

“Si uno cumple sus tres años, serían 55 años dentro del futbol, haciendo lo mismo todos los días, pero no quisiera una responsabilidad en la cual tenga que tomar decisiones y que influyan dentro de la institución. Naturalmente el cariño y la amistad, el agradecimiento que tengo a la institución, si en algún momento me preguntarán, no me negaría”, dijo el ‘Tuca’ sobre la posibilidad de un cargo más arriba dentro de Tigres tras cerrar su ciclo como entrenador.

Mucho se ha hablado en los medios y redes sociales sobre la agresión de Nahuel Guzmán hacia Nicolás Castillo en el primer tiempo del cotejo de este pasado domingo. Sobre esto Ferretti fue contundente en sus palabras: “Sabemos cómo es nuestro amigo, el otro también, no es una perita en dulce. Dentro de la cancha hay muchas cosas como estas pero pasa con nosotros y otros equipos y no hubo expulsión. Es una cosa normal, no me quita el sueño”.

Finalmente sobre el estado de la cancha del ‘Volcán’ luego del pasado concierto de Bruno Mars, el ‘Tuca’ comentó: “Desde que entré yo veo la cancha bien para el evento que hubo. Creo que la gente que vino disfruto bastante”.