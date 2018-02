Comparaciones con América, un halago para Nahuel Guzmán

Google Plus

(Foto: Carlos Ruiz / VAVEL México)

Pasan los días y el partido que más sigue dando de qué hablar previo al inicio de la Jornada 6 del Clausura 2018, sigue siendo el Tigres vs América que se disputará este próximo sábado en punto de las 19:00hrs en la cancha del Estadio Universitario.

En conferencia de prensa y luego de que se tomaron la foto oficial tanto la rama varonil como femenil de los felinos, el arquero argentino, Nahuel Guzmán, habló sobre la relevancia que ha tomado este compromiso y además la polémica que se generó por lo sucedido en CU la semana pasada, en torno al chileno Nicolás Castillo.

“Cuando se intenta comparar a Tigres como un equipo como el América, en institución más que nada, sin hablar de lo deportivo y lo futbolístico, con lo que representa América en el país, es un halago también para nosotros, no solo por los logros conseguidos sino por lo que representa en poderío, hay que ser realistas”.

En el duelo ante Pumas, el ‘Patón’ se pudo ver en imágenes con una agresión hacia el delantero universitario Castillo. Sobre este tema, el cancerbero sudamericano dijo: “Nada, como lo tomen los medios la verdad me importa muy poco. Cada vez en los medios el análisis futbolístico es menos”.

“Las críticas, la verdad no quiero utilizar una expresión fuera de contexto, las críticas van a existir siempre. Soy un arquero que he sido criticado desde mi tercer partido en México y he sabido manejar con sensatez y con inteligencia esas mismas”, finalizó.

Para el encuentro ante las Águilas, Tigres ya suma tres bajas confirmadas, el caso de Javier Aquino, Jorge Torres Nilo y finalmente Francisco ‘Gringo’ Torres. Además la directiva auriazul reiteró que Lucas Zelarayan no saldrá de la institución de la Sultana del Norte, a pesar de que sigue sonando su nombre en Brasil.