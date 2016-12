Cristante consideró eficiente la elección de los refuerzos

Google Plus

(Foto: Deportivo Toluca)

El entrenador del club rojo, Hernán Cristante, aseguró que las incorporaciones que llegaron al Deportivo Toluca para el Clausura 2017 son de su agrado y era lo que necesitaban los mexiquenses para fortalecer a su equipo, aseveró el argentino.

"Se estuvo trabajando durante gran parte del torneo pasado en lo que necesitaba el plantel, creo que fuimos bastante atinados, hoy los chicos que llegan, gente muy profesional, están muy bien, venían jugando con sus instituciones, así que hoy lo que se espera de ellos es exactamente la misma entrega, que se acoplen con el mismo profesionalismo a un lineamiento, a una idea, a un año que se avecina, para todos, de festejo, lo único que se requiere de ellos es su profesionalismo y su mayor entrega”, dijo sobre los refuerzos y señaló que quedan aspectos por mejorar en el club pese a ganar en su tercer partido de preparación.

“El objetivo de que ellos estén aquí hoy es apuntalar ciertas posiciones. Efraín Velarde y Rodrigo Salinas son jugadores que trabajan muy bien la lateral, son agresivos a la hora de marcar, eso le va a dar un poco más de sustento tanto a los centrales como a mitad de cancha; Gabriel es un jugador que genera mucho futbol, es un jugador que tiene muchas asistencias, es un guerrero dentro de la cancha y sobre Carlos (Calvo) es un jugador que ya jugó dos finales en categoría de ascenso, tiene la capacidad de jugar de lateral y de central, es un hombre aguerrido”, manifestó sobre las cualidades y fortalezas de las recientes incorporaciones escarlatas.

Sobre jugar en el ya remodelado Estadio Nemesio Diez, como ocurrió en el amistoso con Tampico Madero, en el que sus dirigidos ganaron el pasado martes al conjunto norteño, indicó les servirá para que el equipo se vaya acostumbrando al terreno de juego, con el objetivo de hacerse fuertes en el Clausura 2017.

“En cuanto al equipo me gusta lo que voy viendo, siempre hay cosas que ajustar, los partidos de pretemporada no busco resultados, hoy el resultado fue bueno pero también engañan esas cosas, hay mucho trabajo por hacer todavía, estoy contento pero no conforme”, concluyó.