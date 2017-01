Guía VAVEL Clausura 2017: Deportivo Toluca

Google Plus

El Deportivo Toluca disputará un torneo más en la Primera División del futbol mexicano, pero este Clausura 2017 será bastante especial para toda la institución mexiquense, ya que celebrarán su Centenario. Por tal motivo, los ‘Diablos' tienen la obligación de realizar un gran trabajo; además, son conscientes de que no hay mejor manera de festejarlo que con un título de liga, el cual sería su undécimo.

De la mano de uno de sus últimos referentes históricos, Rolando Hernán Cristante Mandarino, tratarán de alzar el trofeo que los acredite como campeones. Pero para conseguir lo ya mencionado, deberán lucir una cara totalmente diferente a la que mostraron en la competencia pasada.

En el Apertura 2016, los ‘Escarlatas’ ligaron su segundo semestre sin acceder a la ‘Fiesta Grande’ del máximo circuito; sumaron 24 puntos, producto de seis triunfos, seis empates y cinco derrotas, además, anotaron 22 goles y recibieron 21. Llegaron a la última fecha del certamen con aspiraciones de clasificar; dependían de sí mismos, pero no lo aprovecharon, ya que no lograron ganarle en casa a Santos Laguna, equipo que situaba en los últimos lugares de la tabla y que es dirigido por un viejo conocido, José Manuel ‘Chepo’ de la Torre. Mientras tanto, en la Copa Corona MX, fueron eliminados como locales en Semifinales, dramáticamente en penales por los Gallos Blancos del Querétaro, escuadra que a la postre fue campeón, tras derrotar a las Chivas del Guadalajara.

Para este nuevo campeonato, los 'Choriceros' volverán al verdadero 'Infierno', es decir, al Estadio Nemesio Díez, inmueble que tiene otra cara, la cual es espectacular por la remodelación que sufrió el año anterior. Cabe recordar que el último torneo lo jugaron en el Estadio Universitario Alberto 'Chivo' Córdova, casa de los Potros UAEM.

Además, de cara a la primera justa del 2017, la directiva del Deportivo Toluca se encargó de incrementar el nivel de la plantilla, haciéndose de jugadores muy interesantes como lo son Efraín Velarde, Gabriel Hauche y el más destacado, Rubens Sambueza, una de las llamadas 'bombas' del mercado local. A esto, se le suma que no dejaron ir a ninguna de sus estrellas.

Tomando en cuenta que tienen un plantel competitivo, con mucha calidad y experiencia en la Liga Bancomer MX, todo está listo para que los 'Rojos' sean uno serios candidatos a pelear cosas grandes, objetivo que sin duda tienen para festejar sus cien años de vida junto a su afición, una de las más exigentes del futbol mexicano.

Altas para el Clausura 2017

Carlos Calvo | Debutó con Atlante, equipo del cual llega procedente; ha militado para Veracruz y Monarcas. En su primer torneo, el nacido en Yucatán tratará de ganarse un lugar en la convocatoria escarlata, para ello tendrá que disputar su lugar con Jordan Silva y Aarón Galindo. Su mejor cualidad es el juego aéreo.

Efraín Velarde | El 'Chispa', quien tuvo su éxito en Pumas al acumular varios títulos con el club universitario, es un zurdo natural que llega procedente del León FC, equipo en el que era titular indiscutible en el esquema de Torrente; llega a cubrir el hueco de Carlos Gerardo Rodríguez. Su mejor virtud es ser cumplidor a la defensiva.

Gabriel Hauche | El argentino llega procedente de los Xolos. Con Tijuana jugaba como interior o extremo derecho, no obstante, por su olfato goleador, puede jugar como segunda punta. El 'Demonio' disputará su titularidad con Carlos Esquivel, elemento que en los últimos torneos no ha tenido la regularidad deseada. Sin duda, es una de las cartas fuertes de los mexiquenses.

Rodrigo Salinas | El lateral derecho llega para cubrir la baja de Gerardo Flores. Una de sus características es llegar a línea de fondo; además, es muy aguerrido. En Pachuca y en Morelia tuvo buenos momentos, aunque la irregularidad fue la clave para que no se asentara como titular fijo en ambos clubes. En Toluca, el jugador nacido en Puebla tendrá su reto más importante.

Rubens Sambueza | La contratación del argentino generó todo tipo de comentarios, desde positivos por su innegable calidad, hasta negativos por llegar del América, uno de los rivales acérrimos, además de su indisciplina mostrada. En dado caso que Cristante y compañía lo sepan guiar, los 'Diablos' contarán con uno de los mejores futbolistas del balompié azteca. Es la bomba del Centenario.

Bajas para el Clausura 2017

Diego Aguilar | El mediocampista deja las fuerzas básicas de los 'Rojos' para jugar con Lobos BUAP en el circuito de ascenso. Con la 'Jauría', espera demostrar sus cualidades para, en un futuro, volver al 'Infierno' para tener más oportunidades y, de esa forma, tratar de consolidarse en la Primera División con el Deportivo Toluca.

Diego Gama | La salida del canterano de los 'Diablos' sorprendió, principalmente porque no estaba en lista de transferencias. En el siguiente certamen seguirá jugando en la capital del Estado de México, pero ahora para Potros UAEM en el Ascenso Bancomer MX; con los 'Equinos', el joven delantero buscará tener más oportunidades y, sobre todo, aprovecharlas.

Edy Brambila | El volante nayarita tampoco vio mucha acción en el certamen anterior: sólo 57 minutos en cuatro duelos, por lo que no entró en planes de Hernán; fue transferido a Cafetaleros de Tapachula, escuadra en la que buscará retomar su nivel para ayudar a que sean protagonistas en la 'División de Plata'.

Francisco Gamboa | El nacido en Jalisco jugará en la Liga de Ascenso para el Atlante; deja la institución mexiquense después de estar en ella desde su debut, hace más de una década. En la campaña pasada tuvo nula actividad, por lo que con los 'Potros de Hierro' tratará de tener mucha más regularidad.

Gerardo Flores | Después de terminar su préstamo, los 'Diablos' no decidieron renovarlo y optaron por traer a otro jugador en su posición, todo ello debido a que el 'Jerry' no fue regular con su accionar futbolístico. De momento, su futuro es una incógnita, ya que Cruz Azul, dueño de su carta, no lo tiene considerado.

Gerardo Rodríguez | Pese a tener cierta regularidad en el conjunto de Hernán Cristante, el jugador sinaloense fue una de las sorpresas en la lista de transferibles; reforzará a Monarcas Morelia, club que peleará su permanencia en la Liga Bancomer MX. En el último año, el lateral sumó más de 20 partidos.

Miguel Centeno | El guardameta mexiquense continuó sin sumar muchos minutos en el Apertura 2016, incluso, en ocasiones, fungió como la tercera opción para la portería choricera. Por ello, fue cedido a Correcaminos, equipo del Ascenso MX en el que peleará por la titularidad con Jesús Gallardo.

Moisés Velasco | El contención mexicano no tuvo muchas oportunidades para mostrarse, debido al buen momento que tuvieron los demás mediocampistas de los 'Rojos'. El próximo torneo estará defendiendo los colores de Dorados de Sinaloa, actuales campeones del circuito de descenso.

Hombre a seguir para el Clausura 2017

El ex-mediocampista de las Águilas del América Rubens Sambueza llega a los 'Diablos' después de disputar 166 partidos con los cremas, acumulando así 12,528 minutos; marcó 20 goles, dio 47 asistencias y fue partícipe de los campeonatos en la Liga Clausura 2013, Apertura 2014 y el Bicampeonato de CONCACAF.

Su mayor dolor de cabeza ha sido su indisciplina, misma que el timonel de los ‘Diablos’ Hernán Cristante deberá controlar y canalizar para aportar al equipo, su garra y pasión al disputar cada balón lo harán sin duda alguna el jugador a seguir en el Clausura 2017, donde los ‘Rojos’ buscarán festejar su centenario con un campeonato.

Analizando al estratega: Hernán Cristante

El estratega argentino comenzará su segundo torneo al mando del de Toluca, con el objetivo de conseguir grandes resultados en el torneo del Centenario de los. Para ello, tendrá que corregir algunos errores que cometió el certamen pasado al quedar fuera de la liguilla..

El ex guardameta de los 'Diablos Rojos' se caracteriza por el orden, es por ello que sus formaciones más utilizadas son el 4-2-3-1 y 4-3-3; casi siempre juega con un solo punta, ya que busca tener a muchos elementos en la mitad de la cancha.

Sin duda, para este Clausura 2017, Hernán Cristante optará por Alfredo Talavera en la portería. Su línea de cuatro seguramente será conformada por los centrales Paulo Da Silva y Osvaldo González; mientras que las laterales estarán cubiertas por los refuerzos: Rodrigo Salinas y Efraín Velarde. En cuanto a la media cancha, Antonio Ríos y Jesús Méndez pintan para ser los contenciones, entretanto, Gabriel Hauche, Pablo Barrientos y Rubens Sambueza serían los medios ofensivos, dejando en punta a Fernando Uribe, quien disputará dicho puesto con Enrique Triverio.

