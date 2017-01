Efraín Velarde: "Creo que Toluca tiene un gran potencial"

Foto: Deportivo Toluca

El jugador del Toluca, Efraín el 'Chispa' Velarde, puntualizó los puntos claves para que los escarlata logren sus objetivos, previo al inicio del Clausura 2017.

Acerca del trabajo que realizarán a lo largo del torneo, comentó: "Nuestra visión es poder llegar al campeonato pero paso a paso, nuestros objetivos tienen que ser a corto, mediano y largo plazo; corto plazo es ganar partido tras partido y la consecuencia, estar en la liguilla para pelear el campeonato, obviamente también está el torneo de Copa que tenemos que tomarlo con mucha seriedad porque esta institución es un equipo grande que tiene que buscar ganar todos los partidos que estén enfrente y bueno, estar a la altura de este año tan importante que se estrena el estadio, que es el Centenario y que toda la afición está esperando muchas cosas".

Sobre los objetivos personales, Velarde, dijo: "Sé el compromiso, la responsabilidad que implica llegar a la institución, ellos me han dado la confianza de llegar a un equipo tan grande como lo es Toluca y me toca ser recíproco con esa confianza, tratar de hacer lo mismo que he hecho en cada uno de los equipos en que he estado, ser un profesional tanto dentro como fuera de la cancha y sobre todo aportar mi granito de arena para bien de la institución, para bien del equipo, seguir las indicaciones del cuerpo técnico y dar todo lo que esté de mi parte para que en lo que me corresponde, estar cumpliendo las expectativas del grupo, el cuerpo técnico y la directiva".

También se mencionó acerca de la llegada de Rubens Sambueza a las filas de los 'diablos': "Tuve la fortuna de ser compañero de él en Pumas, tengo el gusto de conocerlo en todos los sentidos. Sabemos la capacidad que tiene y lo que le puede aportar al equipo, hoy ya todos los jugadores que llegamos a Toluca le damos vuelta a la página de lo que haya sido nuestra historia en nuestro anteriores equipos, y tratar de meternos de la mejor forma con Toluca, él es un jugador con mucha calidad, que tiene un peso específico importante dentro del terreno de juego y pienso que nos va ayudar y a aportar mucho".

Como cada torneo, los equipos de la Liga MX, hacen cambios importantes en sus platillas: "Todos los equipos se reforzaron de buena forma. Todos los equipos buscamos mejorar lo del torneo anterior", finalizó.